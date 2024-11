"No lo entiendo, no se ha metido en problemas". 'Gran Hermano' echa a Laura, da la sorpresa con una segunda expulsión y anuncia su próximo giro

Nueva expulsión en la gala de 'Gran Hermano' y por duplicado: el reality volvió a eliminar a Laura de la competición y también a Luis, sacándose de la manga una votación express para quitarse de encima dos concursantes de un plumazo. Además, el martes habrá una nueva expulsión.

Doble expulsión

La primera expulsión de la noche en 'GH' reunió a Laura, Ruvens, Daniela y Maica para conocer el veredicto de la audiencia. De nuevo, Laura fue la elegida para abandonar la casa de Guadalix de la Sierra, y Daniela corrió a abrazarla: "No te preocupes, me alegro mucho por vosotras" le dijo la expulsada.

Pero no sería la única, ya que un camión de paquetes apareció justo después para llevarse a un segundo expulsado. Jorge Javier Vázquez comunicó que la audiencia tenía 30 minutos para votar por sus favoritos y, al final, fue Luis quien obtuvo menos votos y fue eliminado.

Al conocer su destino, Nerea se le colgó del cuello y se echó a llorar: "No me lo esperaba. No lo entiendo. Ha sido super bueno con todo el mundo, ha intentando entendernos y no se ha metido en problemas" se lamentó ella. "Te voy a echar mucho de menos, pero estaré defendiéndote en plató" le contestó él.

Después de decidir las nominaciones de la semana cogiendo huevos de gallina y estampándoselos a sus compañeros en la frente, los nuevos nominados era Violeta, Maica, Daniela, Óscar y Adrián. La cosa no se quedó ahí, ya que el presentador anunció que el próximo martes 3 de diciembre se celebraría una nueva expulsión.

