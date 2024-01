Amazon tiene de oferta una espectacular edición con todos los libros de 'The Witcher' que es ideal para coleccionistas

' The Witcher ' es una de las series más turbulentas de Netflix. Desde su primera temporada las diferencias con respecto a los libros no gustó en absoluto a los más fans de la saga, más aún cuando, para las nuevas temporadas que aún no se han estrenado, se confirmó que Henry Cavill dejaría de interpretar a Geralt de Rivia . Pero lo cierto es que, más allá de lo visto en la plataforma de streaming, 'The Witcher' es una saga muy rica en detalles, y para los más coleccionistas de las novelas, e incluso también de los videojuegos, en Amazon podemos encontrar de oferta una fantástica edición con todos los libros a un precio de 64,84 euros .

The Witcher: colección de libros en inglés Hoy en Amazon — 62,08 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Comprar colección de libros de 'The Witcher' al mejor precio

Esta colección lanzada en 2020 parte de un precio recomendado de 95,74 euros, pero ahora podemos aprovechar la oferta de Amazon para tenerla en casa bastante más barata. Con todo ello, la tienda actualmente tiene un descuento del 32% (30,90 euros al cambio), por lo que finalmente se queda por 64,84 euros .

'The Witcher' es una saga que se dio a conocer por los videojuegos, sobre todo por ' The Witcher 3: Wild Hunt '. Pero lo cierto es que las novelas escritas por Andrzej Sapkowski ya amasaban una buena legión de fans del Carnicero de Blaviken. Esta edición reúne todos los libros escritos por el autor, aunque, como suele ser habitual en este tipo de colecciones, viene en un completo inglés, por lo que más que para leer, puede ser interesante para coleccionar.

Entre su contenido nos encontramos con todas las novelas; es decir, con 'La espada del destino' (1992), 'El último deseo' (1993), 'La sangre de los elfos' (1994), 'Tiempo de odio' (1995), 'Bautismo de fuego' (1996), 'La torre de la golondrina' (1997), 'La dama del lago' (1999) y 'Estación de tormentas' (2013). Sin duda, una buena colección con todo lo necesario para disfrutar de una saga que, desde los últimos años, está experimentando una de sus mejores épocas.

