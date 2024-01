Celebra el salto de Baby Yoda a la gran pantalla con estos cinco regalazos perfectos para fans de 'Star Wars'

Disney tenía preparada una sorpresa para trasladar la serie de 'The Mandalorian' a los cines. La icónica serie protagonizada por Pedro Pascal ('The Last of Us') se estrenará en cines bajo la dirección de Jon Favreau. Una noticia que muchas de las tiendas han querido aprovechar, en mayor o menor medida, con los descuentos en todo el merchandising de la serie.

Peluche de Baby Yoda de Hasbro

Si hablamos de ventas, la figura más vendida en toda la tienda de Amazon no podía ser otra que de Baby Yoda (20 euros). El personaje posteriormente conocido como Grogu se ha adaptado a esta versión de 28 centímetros de altura y cuenta tanto con un cuerpo blando como con una pequeña cuna para colocarlo.

Baby Yoda Hoy en Amazon — 20,00 €





Funko Pop de 'The Mandalorian'

No son pocos los Funkos que se han lanzado a las tiendas sobre la serie de 'Star Wars'. Uno de los mejores Funko Pop! incluye a ambos personajes junto a la nave más icónica de la serie, la propia de Din Djarin. Su precio es de 38 euros y viene con un pequeño soporte, con la mencionada nave, una minifigura de Grogu y otra más grande del mandaloriano.

Funko Pop! The Mandalorian Hoy en Amazon — 38,00 €





LEGO de Din Djarin

La marca LEGO tiene varios tipos de construcciones en su catálogo, siendo uno de ellos los que adaptan los cascos de los diferentes personajes de 'Star Wars'. La marca ha lanzado una nueva construcción de Spider-Man, pero sin duda una de las más populares es la de Din Djarin (67,85 euros), cuyo casco cuenta con un total de 584 piezas y viene tanto con un soporte como con una placa con el nombre de la serie.

LEGO de 'The Mandalorian'

Otra de las construcciones LEGO que van a desaparecer más pronto que tarde (ya lo ha hecho en Amazon y en la tienda oficial) es la que reúne a los dos personajes protagonistas con un diseño de lo más encantador. El LEGO 75317 (19,99 euros) viene con 295 piezas y además de poder construir a los personajes, cuyas dimensiones son de ocho centímetros, vienen con accesorios.

LEGO 75317 de The Mandalorian PVP en EL Corte Inglés — 19,99 €

Monopoly de 'The mandalorian'

Hasbro cuenta con una buena cantidad de adaptaciones de series y películas a sus clásicos juegos de mesa. Por su relación entre calidad precio, pocos consiguen alcanzar al del Monopoly de 'The Mandalorian', cuya edición (40 euros) viene con un tablero y cartas personalizadas y diferentes minifiguras de los personajes más emblemáticos de las distintas temporadas de la serie de 'Star Wars'.

Monopoly Star Wars The Mandalorian PVP en El Corte Inglés — 40,00 €

Más ofertas

Imagen | Disney, Mattel, Funko Pop!, LEGO, Hasbro

