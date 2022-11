Este proyector portátil de BenQ tiene un curioso diseño y un descuentazo que lo deja a precio mínimo histórico: perfecto para llevártelo a cualquier parte

Hoy en día hay muchos proyectores en el mercado; algunos apuestan por tecnologías diferentes y otros por diseños dispares. Es el caso de BenQ y su modelo GV30, que además de ser completamente portátil, tiene un diseño característico que lo diferencia enormemente de otros modelos y marcas. Ahora su precio es bastante interesante, ya que durante el Black Friday de Amazon se queda a su mínimo histórico de 499 euros en lugar de 599 euros.

BenQ es una marca que suele tener dispositivos con una gran calidad, y este proyector no es diferente. Lo más llamativo es su diseño compacto y bastante estrecho, y no podemos obviar que incluye un gran altavoz en su parte lateral. Pero, comenzando con el apartado de imagen, debemos mencionar que puede llegar a sorprender, y no por su resolución de 720p y sus 300 lúmenes ANSI, sino por su gran cantidad de funciones.

En este caso, aunque cuente con escasas características para un proyector, podemos tener una imagen clara y precisa tanto en entornos oscuros como en aquellos con una gran luminosidad. El proyector puede mostrar imágenes claras cuando proyectamos cualquier película o serie en sus 100 pulgadas en entornos oscuros, reducirla a 60 pulgadas en habitaciones con una luz suave o 40 pulgadas en habitaciones bien iluminadas sin luz natural. Además, cuando lo utilicemos por el día, podemos elegir el modo de imagen DayTime, que permite iluminar las zonas oscuras de las imágenes.

Además de contar con un ángulo de proyección de 135º, uno de sus puntos fuertes es que cuenta con un buen altavoz en la parte lateral del proyector, permitiendo alcanzar una potencia de 16W, una cifra que pocas veces hemos visto (y probablemente veremos) en la mayor parte de proyectores. Además de estas interesantes características, también viene con zoom fijo, ajuste de keystone vertical y automática y un buen surtido de opciones en la conectividad, como Wi-Fi, dos puertos HDMI, USB-C y Android TV 10 como sistema operativo.

