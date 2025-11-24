Los mejores sets de LEGO inspirados en películas y series para coleccionistas en el Black Friday: Star Wars, One Piece y más

Un año más nos encontramos ante una semana cargada de ofertas por el Black Friday 2025 y LEGO no se ha perdido toda la diversión. A las puertas de la Navidad, podemos encontrar muchos sets rebajados en proveedores como Amazon o El Corte Inglés —la tienda oficial no suele tener ofertas—. Por ello, si estás buscando esa pieza de coleccionista de una peli o serie, mucho ojo con lo que podemos encontrar ahora mismo en la época del Black Friday.

LEGO Baratie

LEGO ha sabido amenizarnos la espera mientras hasta que se estrene la segunda temporada de 'One Piece'. Tras unos meses desde que se lanzaron sus sets, el más caro ha bajado de precio. El Baratie ahora se puede comprar por 224,99 euros (antes 299,99 euros) al aplicar el cupón de Amazon que aparece en la descripción de la tienda.

El Baratie es el restaurante flotante que, en este caso, tiene unas dimensiones bastante generosas (35 x 54 x 27 cm). Incluye un total de 3.402 piezas, viene con 10 minifiguras y esconde un enorme surtido de referencias a la serie 'One Piece' de Netflix. Además, como el resto de sets de 'One Piece', incluye cinco carteles aleatorios de Se Busca.

LEGO Destructor Estelar Imperial

LEGO tiene muchísimos —quizás demasiados— sets de 'Star Wars', y algunos tienen una buena relación calidad-precio. El Destructor Estelar Imperial ha bajado de precio durante el Black Friday de Amazon hasta los 143,40 euros (antes 169,99 euros), y es bastante grande.

Se trata de un set que tiene unas dimensiones de 16 x 46 x 29 cm y que incluye un total de 1.555 piezas. Viene con siete minifiguras y, como tantos otros sets de LEGO, se puede abrir para ver su interior. Aunque está basado en 'Una nueva esperanza', incluye una minifigura de Cal Kestis, el personaje de los videojuegos de la saga 'Star Wars Jedi'.

LEGO Barad-dûr

Si hay un set de LEGO espectacularmente alto e imponente, ese es sin lugar a dudas Barad-dûr, de 'El Señor de los Anillos'. La torre de Sauron no es para todo el mundo dado su tamaño, pero si tienes espacio en casa y te ha entrado por los ojos, ahora mismo se encuentra a su precio más bajo hasta la fecha. Se puede comprar en Amazon por 390,99 euros en lugar de 459,99 euros.

El set de LEGO Barad-dûr tiene un tamaño en altura de 83 centímetros, una cifra disparatada que no es habitual dentro de la marca. Viene con 5.471 piezas e incluye un total de 10 minifiguras. Consta de tres partes para poder montar el set, por la parte trasera se puede ver su interior y viene plagado de detalles.

LEGO Stitch

Si lo quieres por coleccionismo o para regalo o autorregalo en Navidad, hay un set que no es caro, pero que sí es extremadamente adorable. Se trata del set de Stitch, una figura del icónico personaje basado en la película de 'Lilo y Stitch' que ahora se puede comprar por 44,59 euros en lugar de 46,95 euros.

El set de LEGO Stitch incluye un total de 730 piezas y es más pequeños que otros sets de este listado al tener un tamaño de aproximadamente 20 cm de altura. No es articulable en los brazos, pero sí que se pueden mover las orejas y la cabeza. También se le puede colocar una flor o un helado.

LEGO Gran Comedor de Hogwarts

Como ocurre con 'Star Wars', LEGO tiene un enorme surtido de sets basados en 'Harry Potter'. Uno de los que han bajado de precio durante la época del Black Friday es el del Gran Comedor de Hogwarts, que en este caso se puede comprar por un precio de 138,80 euros en lugar de 199,99 euros.

Aunque no lo parezca, hablamos de un set grande (40 x 44 x 21 cm). Viene con un total de 1.732 piezas para construir el edificio y su estructura, por la parte trasera se puede ver su interior y viene con 11 minifiguras; incluso con un trol. También incluye cinco cuadros aleatorios de Hogwarts y tres salas extraíbles: baño, pasillo y sala común de Hufflepuff.

Imagen | Netflix (cabecera), LEGO

