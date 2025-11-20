Las películas en Blu-ray y DVD más recomendadas para aprovechar el Black Friday

Si sientes un picor extraño en tu bolsillo es porque, un año más, el Black Friday está a la vuelta de la esquina y tu cartera está sintiendo una perturbación en la Fuerza. Eso sí, aunque quede aún una semana para que la tormenta de descuentos azote nuestras cuentas corrientes, hoy ya podemos disfrutar de unas cuantas promociones en Blu-rays en Amazon para poder ampliar las videotecas sin gastar de más, y aquí os dejo con algunas de las más jugosas.

Akira

Disfruta de la 'Akira' de Katsuhiro Ôtomo, uno de los animes más prestigiosos de todos los tiempos, en una edición 4K con una calidad visual extraordinaria, con un slip-cover preciosísimo y con una rebaja del 30 % que la deja en 20,97 €.

Robot Dreams

Llévate a casa una de las grandes joyas animadas de los últimos años que, además, estuvo nominada al Oscar a la mejor película en su categoría. Se titula 'Robot Dreams', está dirigida por Pablo Berger y puede ser tuya por 13,57 €.

Transformers One

Seguimos en clave animada con la que, probablemente, sea la mejor película de la franquicia estrenada hasta la fecha, y es que 'Transformers One' es una aventura fantástica y divertidísima cuya edición en Blu-ray está disponible a 11,94 €.

Match Point

Aunque echemos mucho de menos el cine de Woody Allen ambientado en Nueva York, hay que reconocer que 'Match Point' es una delicia. Sobre todo cuando su edición Blu-ray cuesta 14,42 € después de una rebaja del 15 %.

Matar a un ruiseñor

Con 'Matar a un ruiseñor', Robert Milligan dirigió no solo uno de los mejores dramas judiciales de todos los tiempos, sino una de las grandes películas de la historia. Disfruta del genio de Gregory Peck en alta definición por tan solo 11,10 €.

Otras películas que te pueden interesar

Quiero comerme tu páncreas

Volvemos a Japón de la mano de Shin'ichirô Ushijima con uno de esos largometrajes de animación que te encogen el estómago y te calientan el corazón. Su título es 'Quiero comerme tu páncreas' y puede ser tuyo por 14,77 €.

Quiero Comerme Tu Pancreas Blu-Ray [Blu-ray] Hoy en Amazon — 14,77 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Open Range

Además de por tener unas ensaladas de tiros espectaculares, 'Open Range' se alza como uno de los grandes westerns de principios de siglo gracias a un Kevin Costner tan lúcido delante como detrás de la cámara. Su DVD cuesta actualmente 14,40 €.

Unwelcome

Coge 'Gremlins' y 'Perros de paja', introduce un elemento fantástico y un buen chorro de folk horror y tienes esta majadería de home invasion con criaturas irlandesas titulada 'Unwelcome'. Su DVD está a 8,90 €.

Interstellar

Acabamos por todo lo alto con 'Interstellar', la épica espacial de Christopher Nolan cuya edición 4K incluye subtítulos en español —que no doblaje— y tiene un precio irresistible tras un descuento del 24 %: 17,89 €.

Interstellar [4k Ultra-HD + Blu-Ray] [ versión en Inglés, Alemán] [Blu-ray] Hoy en Amazon — 17,89 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025