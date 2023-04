La saga Skywalker al completo vuelve a bajar de precio antes del Día de Star Wars: llévatela de oferta en formato Blu-ray con galaxias de extras

Los seguidores de la trayectoria de Star Wars estamos esperando impacientemente la llegada del 4 de mayo, el día elegido por la mitiquísima frase de "May the Force be with you". Quedan sólo unos días, pero algunas tiendas ya han comenzado a rebajar algunos de los productos de la franquicia, como es el caso de las películas.

Star Wars: episodios I-III

No hay nada como empezar por el principio, al menos si atendemos las películas de forma cronológica. 'La amenaza fantasma', 'El ataque de los clones' y 'La venganza de los Sith' en calidad Blu-ray y con diferentes extras, comentarios en audio de George Lucas, entrevistas a los actores, un repaso al vestuario y mucho más. Todo ello por sólo 27,70 euros en lugar de su precio anterior de 33,28 euros. Ah, y por supuesto en un completo castellano a excepción de los extras, que viene subtitulado.

Star Wars Episodios 1-3 (Blu-ray + Blu-ray Extras) (6 discos) (Ediciones remasterizadas): La Amenaza Fantasma, El Ataque de los Clones, La Venganza de los Sith Hoy en Amazon por 27,70€





Star Wars: episodios IV-VI

Somos muchos los que hemos crecido con las primera películas —estrenadas en cine— de Star Wars, por lo que poder verlas ahora en Blu-ray es una maravilla que ya nos hubiese gustado hacer hace 40 años. Por otros 27,70 euros tenemos un pack con las tres películas que conforman esta trilogía, están en castellano e incluyen extras, como comentarios de George Lucas, un documental sobre las diferentes armas del universo Star Wars, entrevistas con los actores y mucho más.

Star Wars Episodios 4-6 (Blu-ray + Blu-ray Extras) (6 discos) (Ediciones remasterizadas): La Guerra de las Galaxias, El Imperio Contraataca, El Retorno del Jedi Hoy en Amazon por 27,70€

Star Wars: episodios VII-IX

No es que la tercera trilogía sea demasiado popular entre el "fandom" de Star Wars, pero ahí está y para Disney es un hilo del que tirar; y así lo demostró en la pasada Star Wars Celebration con los anuncios de sus próximos proyectos. En Amazon podemos encontrar otro pack con las tres películas de la trilogía a un precio de (otra vez) 27,70 euros, con calidad Blu-ray y en castellano, y una serie de extras sobre la historia de Rey, análisis de escenas, otras escenas eliminadas y mucho más.

Star Wars Episodios 7-9 (Blu-ray + Blu-ray Extras) (6 discos) (Ediciones remasterizadas): El Despertar de la Fuerza, Los Ultimos Jedi, El Ascenso de Skywalker Hoy en Amazon por 27,70€

