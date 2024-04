'The Beast (La bestia)', dónde ver y cuándo se estrena en streaming la película de ciencia ficción protagonizada por Léa Seydoux que está pasando desapercibida en los cines

Estas últimas semanas han llegado a los cines películas de gran presupuesto que, como suele suceder más de lo que nos gustaría, han opacado otros estrenos, pasando finalmente sin pena ni gloria pese a que exponen buenas y curiosas premisas. 'The Beast (La bestia)' es uno de los últimos ejemplos; una película protagonizada por Léa Seydoux que no ha logrado hacer frente a taquillazos como 'Godzilla y Kong: El nuevo imperio' o 'Cazafantasmas: Imperio helado'.

Estrenada en los cines el pasado 27 de marzo, no queda demasiado para que los cines sigan proyectando la película dirigida por Bertrand Bonello, por lo que las miradas ya han comenzado a centrarse en su próximo estreno en las plataformas de streaming, una nueva y buena forma de llegar de forma más extendida al público; al menos, más de lo que ha conseguido en los cines.

Cuándo y dónde podremos ver 'The Beast (La bestia)' en las plataformas de streaming

Con un estreno en los cines tan reciente y teniendo en cuenta que se trata de una película cuya coproducción (Films du Bélier, My New Picture, arte France Cinéma, Eurimages y Sons of Manual) o distribución en España (Caramel Films y YouPlanet Pictures) no cuentan con su propia plataforma de streaming, de momento es pronto para saber dónde y cuándo llegará finalmente la película francesa.

Lo mismo ocurre con el formato de alquiler y compra. Es probable que antes de su estreno en formato de suscripción, 'The Beast (La bestia)' llegue a las diferentes plataformas bajo el formato de alquiler y compra que hemos visto ya tantas otras veces.

'The Beast (La bestia)' adapta libremente 'La bestia en la jungla' de Henry James exponiendo sobre la mesa una curiosa premisa en la que la protagonista se encuentra en un futuro distópico reinado por la IA. Las emociones suponen un gran peligro para la sociedad y para el individuo, por lo que Gabrielle (Léa Seydoux) está dispuesta a purificar su ADN rememorando viejos y duros recuerdos de su pasado.

Tal y como recoge Pedro Gallego en la crítica de Espinof, 'The Beast (La bestia)' llega a ser frustrante por todo lo que desaprovecha, aunque cuenta con algunos momentazos interesantes como es el caso de su escena final.

