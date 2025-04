'Wolfs' y el reto de Verdeliss llegan a Movistar Plus+: ideal para un maratón en Semana Santa

Tenemos disponibles tantas plataformas de streaming que es muy complicado elegir solo una. Cada una cuenta con su catálogo como mayor aliciente, aunque sin perder de vista el precio. Eso sí, hay una plataforma que cada vez es más interesante y cuyo catálogo es uno de los más completos y variados que hay. Hablamos de Movistar Plus+, que podemos contratar por 9,99 euros al mes.

Suscripción mensual a Movistar Plus+ PVP en Movistar Plus+ — 9,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

'Wolfs', el desafío de Verdeliss o el partido de Champions es Movistar Plus+

Es un precio bastante asequible si tenemos en cuenta todo lo que ofrece. Se trata de una plataforma que no tiene ningún tipo de permanencia y que podemos contratar, seamos del operador que seamos. Eso hace que la podamos probar un mes y, si no nos convence, darnos de baja. Y cuenta con una gran baza que cada vez vemos menos: se puede compartir con un amigo. Ideal para olvidarte de estar pidiendo claves para acceder.

Su catálogo es gigantesco y ofrece mucho para ver, ideal para disfrutar todos esos ratos libres que tenemos en Semana Santa. Hoy mismo llega, por ejemplo, el documental de Verdeliss, la influencer que se lanzó a intentar un reto muy complicado: correr siete maratones en siete continentes en siete días.

Si queremos un poco de cine, también podemos disfrutar de 'Wolfs'. Esta cinta, protagonizada por dos titanes de la interpretación como son George Clooney y Brad Pitt, es un thriller dirigido por Jon Watts (director de las últimas películas de Spider-Man). Es una de esas películas que nos tendrán pegados al sofá de principio a fin.

¿Qué queremos fútbol? No hay problema. Si nos hacemos con Movistar Plus+ vamos a poder ver también el partido que enfrenta al Real Madrid y al Arsenal en Champions. Es cierto que el equipo inglés parte con una ventaja muy cómoda, pero no podemos olvidar que el equipo madrileño juega en casa y en el Bernabéu uno nunca sabe lo que puede pasar.

Si nos queremos lanzar a por la plataforma y queremos ahorrar un poco, también tenemos la posibilidad de apostar por su suscripción anual, que se estrenó hace muy poco. Con ella, nos llevaremos 12 meses de la plataforma al precio equivalente de 10 meses, es decir, 99,90 euros.

Suscripción anual a Movistar Plus+ PVP en Movistar Plus+ — 99,90 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Esta Semana Santa nos puede venir genial tener Movistar Plus+. Ya no solo por las novedades de su catálogo o el resto de contenido que hay en su interior, sino porque permite descargar lo que queramos y verlo sin conexión. De esa forma, si vamos a viajar, podemos ir viendo algo tranquilamente en nuestro móvil o tablet sin necesidad de estar conectados a Internet.

