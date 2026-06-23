En 3 días finaliza una de las series más arrolladoras de la década. Sus primeras temporadas son perfectas

Aún tengo en mente el desasosiego que me produjo en su momento 'Hierve', la película (que después tuvo una secuela en forma de serie) que nos metía entre fogones de un restaurante. Una intensidad que, de algún modo, volví a vivir cuando pocos meses después en el no tan lejano 2022 aparecía por fin en Disney+ (los estadounidenses llevaban semanas hablando de ella) una ¿dramedia? culinaria titulada 'The Bear'.

No nos la esperábamos y resultó arrolladora en todos los sentidos. En episodios relativamente cortos nos metíamos de lleno en el clan de los Berzatto y el regreso, si lo podemos llamar así, de Carmy, que llegaba para hacerse cargo del restaurante familiar después de años trabajando como chef en algunos de los mejores restaurantes del mundo.

Tragicomedia en la cocina

Más allá de la superficie, de ver cómo se quiere cambiar del concepto más cercano al "diner", de la "bocatería" a algo más elaborado y ambicioso, la serie enseguida se mostró con ganas de contar mucho: de hablar de trauma, de heridas familiares, de ansiedad, depresión y tantas cosas que en un principio no cuadran con su categorización de comedia.

Sí, yo siempre defenderé que sí que tiene comedia, pero el componente dramático es espléndido. En parte por el empeño de sus creadores, guionistas y directores de anclarse al realismo en lo que vamos viendo las penurias, estreses y sí, logros, de la "fam".

Todo esto relatado con el brío y el atrevimiento de quien quiere seguir siendo "indie", de quien sigue creyendo que hacer cine o serie independiente es posible aun estando producidos por las majors (FX es cadena de pago propiedad de Disney). Tampoco es que estemos en algo de IFC tipo 'Portlandia' (qué tiempos) pero sí que se nota que ahí estaban cocinando algo auténtico.

Y en este sentido, nos encontramos con la que fue una de las mejores series de televisión de 2022, de 2023 y en general de lo que llevamos de década. Una serie cuyas primeras temporadas son incontestables, perfectas. Así lo reflejan no solo las alabanzas de las críticas, también una puntuación del 100 % en Rottentomatoes en estas temporadas.

Lástima que las temporadas 3 y 4 hayan estado un poco desnortadas. Si bien en mi opinión sigue siendo buena televisión, resultaron algo frustrantes en ese sentido de no terminar de atinar en la dirección. Sobre todo con una tercera entrega algo anticlimática. Sobre la quinta no puedo hablar, todavía, pero solo diré que tengo muchas ganas de que la veais y podamos comentarla largo y tendido.

Una temporada final que llega este mismo viernes 26 y que nos enfrenta a un último servicio en el restaurante. Un último servicio para despedir, divertirnos, estresarnos e incluso llorar con Carmy, Richie, Sydney y compañía.

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