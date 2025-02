Las actrices de 'Sexo en Nueva York' solo pudieron improvisar en un episodio. Y es porque a los creadores les pareció absolutamente necesario

En el terreno televisivo, son varias las series que han hecho de la improvisación uno de sus sellos principales. Especialmente en la comedia, muchas producciones se apoyan en el talento de los actores para aligerar o complementar el trabajo de los guionistas.

En el caso de 'Sexo en Nueva York', el reparto estaba más cómodo no despegándose demasiado de las líneas del guion, pero en los primeros compases de la serie les resultó extraño que le pidieran justo lo contrario. Lo contaba Kristin Davis en su podcast 'Are You A Charlotte?', donde repasa su experiencia interpretando a Charlotte York en la serie.

En sus palabras, "la única y exclusiva vez" que se les permitió improvisar llegó en el segundo episodio de la serie, 'Models and Mortals'. En una escena en el que el grupo de amigas está reunido, todas empiezan a decir sus inseguridades sobre su cuerpo. Charlotte menciona sus muslos, Miranda su barbilla y Samantha su nariz. Ninguna de esas líneas estaba en el guion, y Kristin afirma que la razón le pareció "muy dulce".

"Se suponía que cada una debía decir aquello de lo que se sentía insegura, y los guionistas no querían escribirlo en papel. Así que fue muy dulce por su parte no querer escribir lo que pensaban que nos haría sentir inseguras, y dejarnos improvisar a nosotras lo que nos hacía sentir inseguras".

Pese a lo que a todas luces era un detalle personal con las actrices, lo cierto es que el resultado estaba muy en sintonía con los personajes que conocíamos. No en vano cuando llega el momento de decirlo, Samantha no verbaliza ninguna inseguridad y admite que se gusta a sí misma. Pese a clavar este momento, Kristin insiste en que no hubo ocasión de volver a hacerlo en el resto de la serie, y que de hecho "estaba muy mal visto" dentro del equipo.

