'Anatomía de Grey': así se ha explicado la polémica marcha de Alex Karev de la serie

El anuncio de la marcha de Justin Chambers de 'Anatomía de Grey' nos pilló a todos por sorpresa, y cuando digo a todos me refiero también a los responsables de la veterana serie. Los guionistas no estaban al tanto de que no iban a volver a contar con el actor, por lo que han tenido que improvisar una explicación para su desaparición que no ha dejado muy satisfechos a los fans.

Ha sido en el episodio emitido este jueves 5 de marzo por el canal norteamericano ABC donde se ha explicado por qué Alex Karev se fue de repente para no volver. El capítulo está recibiendo unas valoraciones bajísimas -ahora mismo cuenta con una nota media de 4,4 en imdb cuando lo normal en la serie es oscilar entre el 7 y el 8- y la verdad es que cuesta bien poco entenderlo.

La explicación a la marcha de Alex Karev

Ojo con los spoilers a partir de aquí

La base del episodio son tres cartas enviadas por el personaje interpretado por Chambers a Meredith (Ellen Pompeo), Bailey (Chandra Wilson) y Jo (Camilla Luddington), en las que se van desgranando los motivos por los que decidió dejar Seattle: seguía enamorado de Izzie (Katherin Heigl), quien resulta que en su momento dio a luz a dos hijos -Eli y Alexis-, de los que él era el padre sin descubrirlo hasta ahora.

Recordemos que el personaje de Izzie desapareció de 'Anatomía de Grey' a mediados de la sexta temporada y que la serie está emitiendo actualmente decimosexta tanda de episodios. La serie ha querido hacer creer a los fans que Alex no había vuelto a saber de ella en estos 10 años y que solamente el juicio contra Mederith le llevó a volver a contactar con su ex.

En el capítulo 'Leave a Light On' se desvela que Izzie ha estado viviendo todo este tiempo con sus hijos en una granja en Kansas y que Alex se da cuenta de que sigue enamorado de ella durante su visita. Sobre el papel, parece un giro de lo más romántico, pero es que le lleva a cortar a través de una carta con Jo, su actual esposa y de la que estaba locamente enamorado según nos había vendido la serie...

Eso podría haber encajado con cómo era el personaje durante el inicio de la serie, pero los fans no han tardado en poner el grito en el cielo por lo que consideran un destrozo poco menos que imperdonable:

Cómo esperan que me tome en serio que Alex Karev, el hombre que hace temporadas que está locamente enamorado de Jo y que por fin logró casarse con ella, la abandonó así como así? BULLSHIT — Lexiepedia (@itsgreysIife) March 6, 2020

Alex Karev, mi personaje favorito de Grey's Anatomy, ARRUINADO POR COMPLETO, EL SUFRIÓ CALETA PORQUE LA IZZIE LO ABANDONO PARA QUE EL LE HICIERA LO MISMO A JO, gracias shonda hubiera preferido verlo morir que se fuera con ella

Necesito más espacio para escribir#GreysAnatomy pic.twitter.com/jlXxyCrVww — Lechuga Cute (@LechugaaaGirl) March 6, 2020

Los guionistas de Grey’s agarraron y arruinaron todo el crecimiento y desarrollo de Alex Karev en un segundo, haciendo que abandone a Jo para irse con Izzie; con quien tiene dos hijos. @shondarhimes escúchame una cosita, prefería que lo mataras pic.twitter.com/OG0nMMtq1f — Lexiepedia (@itsgreysIife) March 6, 2020

Cuando ya te resignaste a la despedida de Alex Karev / y te enteras que tiene 2 hijos con Izzie Stevens pic.twitter.com/sxneGW7VH9 — Dr. Papi Sergito (@DrPapiSergito) March 6, 2020

este no es alex karev este no es alex karev este no es alex karev este no es alex karev este no es alex karev este no es alex karev este no es alex karev este no es alex karev este no es alex karev este no es alex karev este no es alex karev este no es alex karev este no es alex — marian está ENOJADA (@infectedbyalex) March 6, 2020

CHICOS ALEX DEJANDO A JO POR IZZIE CON UNA CARTA NO ES EL ALEX KAREV DE LA TEMPORADA 16 ES EL ALEX HIJO DE PUTA DE LA TEMPORADA 1 SE CAGARON EN TODO EL PERSONAJE — GREY'S SPOILERS (@_lexiepedia_) March 6, 2020

I am gonna pretend Alex Karev is dead and DID NOT abandon his entire family for Izzie Stevens.

#GreysAnatomy pic.twitter.com/ifJ9bJaZdS — ardentdreamer08 (@ardentdreamer08) March 6, 2020

I know Justin Chambers quit. Saying goodbye sucks. BUT... To write LETTERS? Jo getting a dear John letter? Who does that? Maybe season 1 or 2 Alex... Nah. Not even HIM. Especially not GROWN Alex Karev. #GreysAnatomy pic.twitter.com/S8mLsNTYDX — Tony the Tigger (@Tony06955226) March 6, 2020