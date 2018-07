'Cloak & Dagger' renovada: póster y primeros detalles de la temporada 2 de la última serie Marvel

En una de esas extrañas circunstancias que ocurren en televisión, la adaptación de las aventuras de Capa y Puñal que están emitiendo en Freeform (cadena hermana de ABC) todavía no han llegado a España. De hecho debe ser la única serie Marvel/DC que no tiene casa en nuestro país, pero vayamos a la noticia.

Con la primera temporada a punto de terminar, este pasado fin de semana se ha confirmado que 'Cloak & Dagger' tendrá una segunda temporada tras la buena acogida en Freeform y unas críticas bastante positivas en general. Así, volveremos a ver a la pareja superheroica en 2019.

Además, con la noticia de esta segunda temporada se nos ha desvelado hacia donde van a ir los tiros con un poster en el que anuncian la llegada de Caos (Mayhem), aliado y adversaria ocasional de Capa (Aubrey Joseph) y Puñal (Olivia Holt). En los cómics, Caos es en quien se convierte Brigid O'Reilly (Emma Lahana) tras su muerte.

Teniendo en cuenta que en numerosas ocasiones en 'Cloak & Dagger' han dejado claro que quieren ser lo más parecido posible a los cómics, esta parece la dirección a donde se dirige la serie. En palabras de su showrunner, Joe Pokaski:

"Nos emocionamos mucho, los guionistas y yo, cuando preparábamos la primera temporada porque sabíamos quién es Caos y conocíamos que Brigid empezaba como amiga. Fue muy emocionante ver que podíamos empezar a contar la histroria de una villana en la forma más ninja posible. Así que ha sido divertido. Y encima añade a eso que contamos con una actriz como Emma Lahana. Porque podríamos haber elegido a alguien normalita o solo buena. Ella ha hecho dos episodios de la serie donde no dice ni una palabra y lo ha clavado. No sé si habéis visto el episodio nueve, no dice ni una palabra de nuevo, y te hace querer llorar. Así que estoy muy emocionado, a lo "Killmonger", por traer una villana con la que puedas relacionarte. Creo que Caos, sin destripar mucho, es lo que todos desearíamos ser si no tuviéramos que afrontar consecuencias."