"Esperaban lograr una toma falsa". A Rhea Seehorn le costó mantener el tipo con el sorprendente cameo de voz del último episodio de 'Pluribus'

Esta semana no hemos tenido que esperar al viernes para volver a esa Tierra de los ultracuerpos (la unión, dicen) en la que vive Carol Sturka. Ayer miércoles Apple TV estrenó un nuevo episodio de 'Pluribus' y prácticamente fue toda una exhibición de guion y actuación al que se le agrega un llamativo cameo de voz.

Y es que, a pesar de no estar acreditado en los créditos, la voz que oye en el teléfono es la de uno de los coprotagonistas de 'Better Call Saul': Patrick Fabian, el jefe de Kim Wexler (Seehorn), Howard Hamlin. Una aparición que fue mantenida en secreto hasta para la propia protagonista, Rhea Seehorn, que tuvo que mantener el tipo para no saltar de emoción al oírlo.

Better Call Carol

«Me sorprendieron, no lo sabía», confesó la actriz hablando con TV Guide mientras exponía la teoría de que el equipo de Vince Gilligan «esperaba lograr algún tipo de toma falsa mía, pero estaba tan aterrada como para cargarme una toma».

La primera llamada que realiza Carol llega relativamente pronto en el episodio, cuando la protagonista descubre que el hospital está vacío. La trama del 'Got Milk', de hecho, arranca con los otros abandonando a Carol (o bueno, "tomándose un descanso") después de lo que ha pasado con Zosia (Karolina Wydra), al menos eso es lo que le asegura esa misteriosa voz al otro lado de la línea telefónica.

Seehorn recuerda que tuvo que mantener el tipo en esa primera toma, pero tiene la teoría de que igualmente se le notaba:

«No sé qué toma han usado al final, pero creo que si tienes uno de esos psicólogos o psiquiatras que estudia micro cambios faciales, estoy bastante segura de que me verán tipo "¿Qué?, ¿Patrick?" Pero entonces intenté disimular y hacer la escena. Cantaron corten y empecé a reír y correr y dije "¡Ese es Patrick!, ¡Conseguisteis a Patrick!" Y dijeron que llevaban guardándolo mucho tiempo, solo para jorobarme.»

