Este impresionante vídeo de los efectos visuales de 'Mindhunter' demuestra lo perfeccionista que puede ser Fincher

'Mindhunter' está siendo uno de los estrenos televisivos más comentados de la temporada 2017/2018. No faltaron los que la devoraron, mientras que otros seguro que prefirieron verla con calma para apreciar todos los detalles de la serie creada por Joe Penhall y marcada porque David Fincher dirigió cuatro de los diez episdios de su primera temporada. El director de 'El club de la lucha' ('Fight Club') es conocido por lo meticuloso que es y eso es algo que no cambia aquí.

Cuando hablamos de los efectos visuales de una película solemos prestar especial atención a la destrucción y la creación de mundos nuevos e imposibles, pero es una herramienta que puede utilizarse también para hacer pequeños aunque esenciales cambios para conseguir dar con el toque deseado para una escena. Puede que no sea tan vistoso, pero Fincher ha demostrado que puede usarse para que todo parezca tan real que ni nos percatamos del "truco"...

Como ya habréis podido comprobar, la tarea principal de los efectos visuales en 'Mindhunter' fue conseguir que la recreación de los años 70 fuera lo más certera posible. Eso no quita que Fincher lo aproveche para llevar su perfeccionismo hasta el extremo de retocar el césped o una acera para que todo tenga una mayor armonía. No dejan de ser pequeños detalles, pero lo coneguido por la compañía Artemple es impecable.

Por cierto, no es la primera vez que Fincher realiza una utilización similar de los efectos especiales. Ya en 'Zodiac', su película con más puntos en común con 'Mindhunter', prácticamente creó la ciudad de San Francisco en varias escenas tal y como puede verse en el vídeo de más arriba -en él podéis ver las principales aportaciones de Artemple, pero ojo también al fascinante trabajo realizado por Digial Domain-.

Os dejo también los vídeos desgranando varios secretos de la aportación también de Artemple a los efectos visuales de 'Millennium: Los hombres que no amaban a las mujeres' ('The Girl with the Dragon Tattoo') 'Perdida' ('Gone Girl') para que comprobéis una vez más lo útiles que pueden ser los efectos visuales más allá de los grandes espectáculos. Lo único que hace falta es alguien con una visión comparable a la de David Fincher para exprimirlos a fondo: