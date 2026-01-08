Ethan Hawke seguirá sabiendo demasiado y 'Verdades ocultas' tendrá temporada 2. Disney renueva su estupendo noir

Seguimos con magníficas noticias. Si bien van algo más tarde que los de HBO Max con 'The Pitt' ya que se estrenó hace ya tiempo, desde Disney (o más concretamente desde FX) han renovado por una temporada 2 'Verdades ocultas' (The Lowdown), la nueva serie de Sterlin Harjo, responsable de la también excelente 'Reservation Dogs'.

Inspirada en la figura de Lee Roy Chapman, Ethan Hawke protagoniza esta serie como un "contador de la verdad", un periodista ciudadano dispuesto a destapar la podredumbre y corrupción de la ciudad... algo que a menudo será su perdición. Será el suicidio de un miembro de una de las familias más poderosas de la zona lo que le pondrá sobre la pista de un mundo de secretos peligrosos.

Nuevos líos para el protagonista

Estrenada a finales de diciembre en Disney+ (después de su paso por FX entre septiembre y noviembre), además de Hawke, el reparto principal de la serie está compuesto por Kaith David, Kyle MacLachlan, Jeanne Tripplehorn, Tim Blake Nelson, Ryan Kiera Armstrong, Michael “Killer Mike” Render, Kaniehtiio Horn, Tracy Letts, Peter Dinklage y Graham Greene, entre otros.

La renovación de 'Verdades ocultas' llega además pocos días después de saber que la serie se había colado entre las 10 mejores series de 2025 para el American Film Institute, compartiendo palmarés con 'Andor', 'The Studio', 'The Pitt' y 'Pluribus' entre otras.

