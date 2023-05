El excepcional final de 'Succession' bate el récord de la serie de HBO y cuadruplica en audiencia al de 'Barry', pero se queda muy lejos de 'The Last of Us' y 'La casa del dragón'

El excepcional episodio final de 'Succession' ha roto el récord del episodio más visto de la serie de HBO al sumar 2,928 millones de espectadores durante su estreno en la cadena y en Max. De esta forma, ha superado el anterior récord que todavía estaba bien reciente, pues pertenecía al sexto episodio de esta cuarta temporada con 2,75 millones de televidentes.

Eso sí, el seguimiento de la serie no se reduce a esos datos, pues esta temporada promedia 8,7 millones de espectadores cuando se tienen en cuenta todos los visionados, superando así con holgura los 7,2 de la tercera entrega de las "aventuras" de la familia Roy.

La comparación con otras series de HBO

Además, el final de 'Succession' ha cuadruplicado los datos conseguidos por el de 'Barry', ya que la serie cocreada y protagonizada por Bill Hader se despidió para siempre con 700.000 espectadores. Por ahí la "victoria" de 'Succession' es indiscutible, pero la cosa cambia si lo comparamos con otros éxitos recientes de HBO.

Y es que el final de la primera temporada de 'La casa del dragón' se fue hasta los 9,3 millones de espectadores durante el día de su estreno, mientras que 'The Last of Us' llegó hasta los 8,2 millones. De hecho, 'Succession' también se quedó por detrás del desenlace de la temporada 2 de 'The White Lotus' (4,1 millones) y el de la segunda de 'Euphoria' (6,6 millones).

En Espinof | Las mejores series en HBO Max de 2023... hasta ahora