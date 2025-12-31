Existe un personaje del universo 'Stranger Things' al que no hemos visto aún y podría ser la clave para derrotar a Vecna

Desde que apareció por primera vez en 'Stranger Things', Vecna (Jamie Campbell Bower) se consolidó rápidamente como uno de los villanos más inquietantes del universo de la serie, un asesino psíquico brutal que incluso antes de convertirse en una criatura monstruosa de otra dimensión ya había cometido crímenes atroces, incluyendo el asesinato de su propia madre y su hermana.

Sin embargo, lo que hace que Vecna sea realmente fascinante no es solo su poder o su crueldad, sino la complejidad de su historia, que no se desarrolla por completo en la serie de Netflix. De hecho, es posible que su trayectoria en la obra teatral 'Stranger Things: The First Shadow', nos ayude a recabar pistas sobre cuál podría ser el destino final del personaje.

Ojo, que a partir de aquí puede haber spoilers de 'Stranger Things'

Una conexión olvidada

Estrenada en Londres en 2023, la obra 'The First Shadow' explora el origen de Henry Creel y su llegada a Hawkins, y también la influencia temprana del Azotamentes que lo empujó a la violencia. Una historia paralela que no solo amplía el lore de la serie, sino que introduce a un personaje clave que podría cambiar el destino final de Vecna.

En 'The First Shadow' conocemos a Patty Newby, la hermana adoptiva de Bob Newby, una joven sensible, muy distinta al resto de Hawkins. Mientras la mayoría veía a Henry Creel como alguien perturbador o peligroso, Patty fue la única que se acercó a él sin prejuicios, tratándolo como a un chico normal y no como a un monstruo.

Esa cercanía hizo que Patty viera algo que nadie más pudo: el potencial de Henry para usar sus habilidades con fines positivos. Convencida de que sus poderes no eran malignos, Patty se convirtió en su amiga y, por un tiempo, incluso en su interés romántico, ofreciéndole una vida donde podía sentirse aceptado y libre de la influencia oscura que lo rodeaba.

Sin embargo, ese breve respiro terminó cuando el Azotamentes tomó el control de Henry y la tragedia se apoderó de Hawkins. Aun así, la obra deja claro que hubo un periodo en el que Henry fue simplemente un niño con amigos y emociones, una parte de sí mismo que Patty ayudó a sostener antes de que todo se viniera abajo.

Patty sobrevive a que ocurre en la obra y abandona Hawkins, y aunque se desconoce su paradero en los años 80, su posible regreso puede ser crucial. Si lograra reencontrarse con Henry, podría ser la única capaz de liberarlo, convirtiéndolo en un aliado clave para derrotar a la amenaza final. Aunque también es cierto que introducir a un personaje que proviene de una obra teatral en la temporada final de la serie puede ser muy arriesgado. En todo caso, habrá que esperar para saberlo.

