Malas noticias para los fans de 'Gen V'. La temporada 2 del spin-off de 'The Boys' pierde a otro de sus protagonistas

Este año va estrenarse la temporada 2 de 'Gen V', el exitoso spin-off de 'The Boys'. Desde hace tiempo sabíamos que la serie de Amazon Prime Video había decidido no fichar a otro actor para dar vida a Andre Anderson tras la trágica muerte de Chance Perdomo, pero había otro personaje cuyo futuro aún estaba en el aire. No ha sido hasta ahora cuando Patrick Schwarzenegger ha desvelado que no va a regresar en la nueva tanda de episodios de 'Gen V'.

La noticia de la ausencia de Schwarzenegger en la temporada 2 tampoco es tan sorprendente. A fin de cuentas, Luke Riordan, su personaje, se suicidó en la primera entrega, pero en episodios posteriores siguió apareciendo a modo de manifestación de la confianza de su hermano Sam (Asa Germann) para pedirle que hiciese lo correcto.

Eso daba pie a que el hijo del protagonista de la saga 'Terminator' pudiera seguir apareciendo, pero el final de la temporada 1 daba la justificación perfecta si, por lo que fuera, no regresaba: Sam se aliaba con Cate (Maddie Phillips) para ejecutar su plan de vengarse de los humanos que les había hecho daño, provocando así la desaparición de esa manifestación de Luke.

"Me habría gustado"

Con todo, la posibilidad de un regreso no era para nada descartable. De hecho, el propio Schwarzenegger destaca que eso aún podría suceder en el futuro cuando aclara por qué no participa en la temporada 2 en una entrevista concedida a ScreenRant:

No, me habría gustado, pero estábamos rodando 'The White Lotus' al mismo tiempo que estaban filmando 'Gen V'. Así que no funcionó. Pero tal vez la tercera temporada o en algún otro momento.

Un claro problema de agenda debido a su participación en la temporada 3 de 'The White Lotus', pero dejando la puerta abierta a un posible vuelta a 'Gen V'. Lo que sí deja claro esto es que podemos ir olvidándonos de que Sam abandone el lado oscuro durante la temporada 2 de 'Gen V'.

