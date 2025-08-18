'Miércoles' confirma el regreso de uno de sus personajes más memorables en la temporada 2: "Nadie en nuestro mundo está realmente muerto"

Parece mentira, pero han pasado ya tres años desde que Jenna Ortega conquistó al público con su papel en 'Miércoles', y aunque se haya hecho de rogar el regreso, la espera por la segunda temporada ha merecido la pena. Netflix ha vuelto a entregar una tanda de episodios que equilibran la oscuridad y el humor con la misma frescura que convirtió a la serie en un fenómeno mundial.

El regreso de la protagonista a la Nunca Más no solo mantiene intacta la atmósfera gótica y el humor retorcido, sino que también hace que aumenten las opciones narrativas. Porque aunque hay personajes que parecían haberse despedido con la primera entrega, resulta que nunca hubo un adiós definitivo para ellos y que nunca hay que dar por hecho nada en el universo de la Familia Addams.

Uno de los giros más comentados de esta nueva tanda de episodios será la reaparición de la directora Weems, el personaje interpretado por Gwendoline Christie. Su muerte en la primera temporada parecía definitiva, pero tal y como explicó el showrunner Alfred Gough en una entrevista para Netflix, “nadie en nuestro mundo está realmente muerto”. Y eso es algo que ya se muestra en el nuevo adelanto de los próximos episodios.

En esta ocasión, Weems vuelve como guía espiritual de Miércoles, a la que le dará consejos desde el más allá.

Ese regreso, además, abre la puerta a un contraste fascinante con el nuevo director de la escuela, Barry Dort (Steve Buscemi), que ofrece una visión mucho más cínica y pragmática de lo que significa liderar Nunca Más. El choque entre la espiritualidad de Weems y la visión terrenal y oportunista de Dort promete ser uno de los motores narrativos más estimulantes de la segunda parte.

Y con esto, la serie reafirma que no teme arriesgarse con personajes y situaciones, al tiempo que mantiene a los espectadores enganchados a un universo que sigue creciendo.

Éxito consagrado

El entusiasmo de los fans también se ha reflejado en los datos, porque los primeros cuatro episodios de esta segunda temporada, estrenados este mes, ya acumulan 50 millones de visualizaciones, convirtiéndose así prácticamente en el mejor debut de una serie en inglés en la historia de Netflix. Y eso solo con la primera mitad de la temporada, lo que significa que la segunda parte, prevista para estrenarse el 3 de septiembre, podría mejorar las cifras incluso más.

Ese éxito confirma que 'Miércoles' no es solo un fenómeno pasajero, sino que es una de las producciones que mejor sabe combinar lo juvenil con lo siniestro, y la sátira con la fantasía.

