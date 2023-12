Netflix tiene 9 de las 10 series más buscadas de 2023 pero este alucinante thriller de ciencia ficción se las merienda a todas ellas

Hace unos horas os hablábamos de la lista de las 10 películas más buscadas en Google de 2023 y cómo eso era la confirmación definitiva del mal momento por el que pasan tanto Marvel como DC, siendo ahora el momento de centrarnos en la cosecha televisiva. Muy llamativo es que nueve de las diez series sean de Netflix, pero ojo, que a la plataforma de streaming se le ha resistido justo el número 1.

Bien sabido es por todos que 'The Last of Us' ha sido uno de los grandes bombazos televisivos de 2023, algo que también ha tenido eco en las búsquedas de la serie de HBO en Google. Queda la duda de cuál ha sido exactamente la metodología usada para saber qué búsquedas eran específicamente de la adaptación protagonizada por Bella Ramsey y Pedro Pascal, porque no hay que olvidar el aclamado videojuego que adapta.

Así queda el Top 10

Eso sí, luego llega una tiranía absoluta que vuelve a demostrar por qué Netflix es la plataforma de streaming número 1 a día de hoy, pues del puesto 2 al 10 todas son suyas. En concreto, la lista anunciada por Google queda de la siguiente forma:

Hay varios detalles que merece resaltar de la lista. Por un lado que una serie ya cancelada como 'Sombra y hueso' haya logrado entrar en el Top, algo que quizá se deba en parte a la popularidad de la saga de Leigh Bardugo que adapta. Además, hay dos producciones de habla no inglesa, lo cual demuestra la importancia creciente de la producción internacional.

Por otro lado, que 'Ginny y Georgia' ocupe el tercer puesto nos hace tener una ida más aproximada de la importancia de esta serie para Netflix, ya que puede que no se hable tanto de ella, pero llegó a colarse en el Top 10 histórico de la plataforma, aunque acabó bajando al undécimo puesto debido al empuje de 'La reina Carlota'.

