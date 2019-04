Se acerca el final de 'Juego de Tronos': a qué hora se emite el primer episodio de la temporada 8

Ya apenas se cuentan en hora el tiempo que falta para el estreno de la octava y última temporada de 'Juego de Tronos'. Hemos tenido todo el tiempo del mundo para ponernos al día o refrescar lo que había sucedido en la serie de HBO y ahora simplemente nos queda esperar al inminente estreno de la octava temporada.





Cuándo y dónde podremos verla

Nos consta que más de uno no querrá exponerse a spoilers de ningún tipo y querrán ver los episodios nada más se estrenen. Lo mejor que pueden hacer es marcarse a fuego esta fecha y hora para acceder al episodio ya sea a través de HBO España o de Movistar+, quien comparte los derechos de emisión de la serie en nuestro país:





Lunes 15 de abril a las 3:00 A.M. hora española (los que se encuentren en Estados Unidos podrán verlo a partir de las 21 horas del domingo 14 de abril en HBO)





Una hora demasiado tardía para los madrugadores, pero no me sorprendería que más de uno cometa una locura, en especial cuando se estrene el último episodio de 'Juego de Tronos' el 20 de mayo a la misma hora. Por ahora sabemos qué personajes estarán de vuelta en esta octava temporada, pero no quiénes sobrevivirán a toda la aventura.

Nos esperan por delante seis episodios llamados a hacer historia de la televisión. Ya sabemos cuánto dura cada uno de ellos y se nos ha prometido una batalla tan épica que se ha llegado a decir que en una escena aparecen tantos personajes que parece una película de superhéroes.

Además, se ha confirmado que tras las cámaras tendremos a veteranos de la serie. El primer, segundo y cuarto episodio corren a cargo de David Nutter, mientras que Miguel Sapochnik se ocupa del tercero y el quinto. David Benioff y D. B. Weiss, creadores y showrunners de la serie, se reservan el sexto.





Hasta ahora todo habían sido conjeturas sobre lo que nos esperaba, pero dentro de apenas unas horas empezará a aclararse el final de 'Juego de Tronos'.