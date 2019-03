Taika Waititi adaptará 'Los héroes del tiempo' para Apple: la película de Terry Gilliam se convertirá en serie de televisión

El neozelandés Taika Waititi aún no ha conseguido decepcionarme. Me enamoró en la pequeña pantalla con la desternillante 'Los Conchords', me hizo reír a mandíbula batiente con 'Lo que hacemos en las sombras', llevó al Universo Cinematográfico de Marvel a un nuevo nivel con una fresquísima 'Thor: Ragnarok' y he de confesar que no puedo esperar a echarle el guante a su nuevo largometraje 'Jojo Rabbit', en el que interpreta al mismísimo Adolf Hitler.

Sabiendo todo esto, no es de extrañar que me vea especialmente ilusionado con el nuevo proyecto que el director, actor y guionista tiene entre manos: una producción para Apple coescrita y dirigida por el propio Waititi en la que se adaptará al formato de serie la película de 1981 'Los héroes del tiempo', dirigida por Terry Gilliam y coescrita por el también Monty Python Michael Palin.

Por si no tenéis muy claro lo que esperar del proyecto, aquí tenéis la sinopsis oficial del filme original, tal y como figura en su edición de la Criterion Collection.

"En este fantástico viaje a través del tiempo y el espacio de Terry Gilliam, un chico llamado Kevin escapa de sus padres obsesionados con los gadgets para unirse a una banda de enanos viajeros del tiempo. Armado con mapa robado al Ser Supremo, saquean el tesoro de Napoleón y Agamenon, pero el Genio Maligno está observando cada uno de sus movimientos. Con un guión oscuro y bromista de Gilliam y su colega en Monty Python Michael Palin —que también aparece en la película—, 'Los héroes del tiempo' al mismo tiempo un vertiginoso cuento de hadas, una clase de historia revisionista y una sátira sobre la tecnología que sale mal."

Tan sólo leyendo la delirante premisa de la cinta queda claro que esta nueva versión de 'Los héroes del tiempo' parece un trabajo perfecto para las filias, fobias y estilo de Taika Waititi, ya no sólo por su particular sentido del humor, sino por su buena mano con las historias centradas en niños —ahí está su segundo trabajo par la gran pantalla 'Boy'—.

A falta de más información sobre el prometedor proyecto, os dejo con el tráiler del filme de Gilliam para ir abriendo boca.