Si te flipa Nicholas Hoult en 'Nosferatu', te encantará como despótico zar en esta estupenda comedia anacrónica que se puede ver en streaming

Con permiso de Glen Powell, uno de los actores más en boca de todos este 2024 es Nicholas Hoult. El reciente estreno de 'Nosferatu', junto con su papel protagonista en la última película de Clint Eastwood y su próxima villanía en la esperadísima 'Superman' hace que vayamos a tener al actor inglés hasta en la sopa. Pero antes de estos notables roles tuvo uno estupendo en una magnífica comedia que, quizás, ha pasado algo más desapercibida de lo debido.

Y eso que roza la puntuación perfecta en portales como RottenTomatoes (96%) y para un servidor es una de las mejores de este lustro. La pena es que en España su distribución ha sido siempre en plataformas menores (las extintas Starzplay y Lionsgate+) y actualmente se puede encontrar en MGM+. Pero eso no implica que 'The Great' no valga la pena.

Formada por tres temporadas, la serie es heredera espiritual de 'La favorita'. No en vano está creada por el guionista de la oscarizada película Tony McNamara. Nos encontramos con un relato orgullosamente anacrónico del ascenso al poder de Catalina la Grande, interpretada por Elle Fanning, desde el momento que llega a la Rusia gobernada por su marido Pedro III, encarnado por Nicholas Hoult.

Pedro y Catalina

Basada en la propia obra de teatro del McNamara, la serie proponía una pequeña sátira que enfrentaba los modos de ver la vida y la sociedad de una "modernista" Catalina, que busca "europeizar" Rusia, y los anquilosados modos de la nobleza rusa. El resultado es algo tremendamente divertido que hace que la hora que dura cada episodio se pase volando.

Mérito este último también de su magnífico reparto. Tanto Fanning como Hoult despliegan tanto magnetismo como una vis cómica brillante, ayudando a insuflar aire fresco cuando más flojea un guion consciente absolutamente de que está aplicando una mirada contemporánea al siglo XVIII.

A pesar de ser bastante bien recibida por los críticos, tuvo una emisión algo modesta (en Estados Unidos es original de Hulu) y apenas tuvo presencia en los premios (nominaciones, eso sí a los actores). Sin embargo, la serie logró tener tres temporadas antes de ser cancelada.

