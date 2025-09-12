La temporada 2 de 'Mr. & Mrs. Smith' ha sido retrasada indefinidamente. Y es probable que 'Big Little Lies' tenga la culpa

Como se suele decir, tenemos una noticia buena y otra mala con dos series estupendas de dos plataformas distintas pero inesperadamente relacionadas. La buena noticia viene por parte de HBO, que ha dado luz verde definitiva a la ya insinuada desde hace tiempo temporada 3 de 'Big Little Lies'.

Una temporada que contará con Francesca Sloane como guionista principal y showrunner. Y aquí llega la mala noticia: el rodaje de la temporada 2 de 'Mr. y Mrs. Smith' ha sido retrasado indefinidamente. La producción de la serie de Amazon Prime Video estaba programada para este otoño y, de momento, nos quedamos sin perspectivas de ver estos nuevos episodios a corto/medio plazo.

Sloane en todas partes

Y es que no podemos obviar la circunstancia de que Francesca Sloane es la cocreadora del drama de espionaje junto a Donald Glover y, se supone, es la showrunner de esta temporada 2 que a saber cuándo veremos. La guionista ha firmado recientemente un contrato de dos años con HBO, lo que al parecer está dificultando el proseguir con la serie de Prime Video.

Circunstancias aparte, la verdad es que de esta temporada 2 de 'Mr. & Mrs. Smith' sabíamos relativamente poco o casi nada. Mark Eydelshteyn y Sophie Thatcher iban a ser los protagonistas de esta nueva entrega en lo que, imaginamos, serán una nueva pareja Smith trabajando para la misteriosa agencia.

Sobre la temporada 3 de 'Big Little Lies' tampoco es que sepamos mucho más allá de que lleva Nicole Kidman intentando años en sacar más temporadas. Junto a ella, la serie cuenta en su reparto con Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Zoë Kravitz y Alexander Skarsgård, entre otros.

