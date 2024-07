'The Acolyte' presenta un planeta misterioso en su último episodio, pero los fans ya tienen bastante claro cuál es

Tras un explosivo episodio la semana pasada, lo que se suponía que iba a ser una misión de reconocimiento con algo de peligro puso patas arriba el mundo de los Jedi en 'The Acolyte'. El episodio de esta semana es la calma después de la tormenta, que se toma su tiempo para juguetear de forma estimulante con el nuevo status quo de la serie, y tiene espacio para seguir plantando misterios.

Uno de esos misterios es realmente explícito, el planeta oceánico en el que se desarrolla gran parte del episodio está introducido por un rótulo que reza "Planeta Desconocido". Pero ¿un planeta desconocido? ¿En Star Wars? Eso no puede ser cierto. Y así comenzó la especulación de los fans cuyo candidato principal era Ahch-To, el planeta oceánico y rocoso en el que Rey da con Luke Skywalker y donde sucede parte de la acción en 'Los últimos Jedi'.

Jugando con los espectadores

La similitud no es casual. Hay bastantes ecos a la película de Rian Johnson en este último episodio, que condensa dinámicas de maestro-discípulo y un inesperadamente sexy y potencial enemies to lovers (impulsado por un Manny Jacinto que se ha llevado a internet por delante) todo en un coctel bastante sugerente. Pese a querer jugar con su audiencia, Leslye Headland ha confirmado en una entrevista que el planeta no es el visto en 'Los últimos Jedi'.

Se trata de otro de esos casos como el de Jakku no siendo Tattoine en los que uno echa de menos que los planetas de Star Wars no estén compuestos por un único bioma. Pero la razón aquí atiende a elementos de lore. "La idea es que el cortosis se mina en este planeta, algo que no creo que suceda con Ahch-To", decía Headland, negándose a dar detalles del planeta misterioso en la que es (eso sí) la primera confirmación oficial al popular material del universo expandido que ayudó a la escabechina del episodio anterior.

Pero los fans tienen una contrapropuesta que creen que es la respuesta real. Se trata de Bal'demnic, un planeta localizado en el Borde Exterior cuya descripción encaja completamente con lo que vemos en pantalla: un planeta oceánico, rocoso y tropical en el que, además, se encuentra el mineral de cortosis. A pesar de que se lo menciona en algunas novelas del universo expandido, la única aparición que había en el audiovisual hasta este momento era en la olvidada serie de animación de 'Las Guerras Clon' de Genndy Tartakovsky ('Primal'), concretamente en algunas escenas de batalla del episodio 22. Headland desde luego sigue hilando fino.

