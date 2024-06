La frase más enigmática de 'The Acolyte', explicada. Leslye Headland y Manny Jacinto desvelan cómo ha sido crear al sith de la serie de Star Wars

La verdad ha sido revelada y, por supuesto, spoilers, ya sabemos quién es el villano de 'The Acolyte', la presente serie de Star Wars en Disney+. Ha sido durante la matanza del quinto episodio cuando hemos visto el rostro del maestro de Mae (Amandla Stenberg).

Y, como ya suponíamos no es otro que Qimir, el contrabandista asociado encarnado por Manny Jacinto y que en realidad es el Lord Sith conocido como The Stranger (traducible como El desconocido). Una revelación que, de hecho, la creadora de la serie Leslye Headland ya suponía que no nos vendría demasiado de sorpresa.

«Creo que un buen giro es telegrafiar lo que va a pasar», confiesa Headland hablando con Entertainment Weekly, «y cuando pasa, lo ejecutas sin un gramo de piedad o sentimentalismo». Y es que, para la guionista, lo importante no era que The Stranger fuese fulano o mengano, era el rastro de sangre que deja en su presentación oficial y todo lo que provoca con su presencia.

El sith borrachín

Y a la hora de crear al sith en cuestión, Headland se inspiró en la película artes marciales de Hong Kong 'Bebe conmigo', cuya figura central, el Gato borracho, tiene toda la pinta de no ser más que un patoso amante del alcohol pero que resulta ser un poderoso maestro shaolin. Y con este aspecto de medio torpeza, de persona aparentemente inestable y poco convencional le vino a la cabeza Manny Jacinto.

Jacinto, que directamente no tuvo audición y estuvo meses entrenando para el papel, afirma que lo que más querían potenciar a la hora de crear al personaje era que cuando la gente lo viese se sintiese perturbado:

«Queríamos un personaje que no sea solo opresivo y poderoso, pero que cuando lo veas, te sientas perturbado por él. Queríamos un personaje que no fuese solo algo tipo Darth Vader que se come la pantalla. Es el concepto de lo imposible. Puede ser un trompicón en el andar de una persona o un tic en el ojo de alguien. Es muy sutil y es como esta incomodidad que la gente experimenta... y eso es en lo que queríamos centrarnos para este Lord Sith.»

Algo a lo que también contribuye la sonrisa del casco, en palabras de Headland:

«El casco no es tan diferente del del villano [clásico] de Star Wars. Pero la mueca es como esta sonrisa que dura demasiado, y debe ser realmente inquietante para los jedis. No es que le teman, es que le encuentran inquietante. Incluso su introducción, cuando baja flotando al final del episodio 4, lo rodamos al revés porque queríamos que la audiencia estuviese en plan "¿Qué es esto?"».

El episodio termina con Qimir/Stranger arropando a Osha (con el motivo musical de Kylo Ren) mientras dice una frase más que misteriosa: «Qué seres tan extraordinarios somos. Incluso al revelar nuestro triunfo, dejamos ver nuestra desesperación». Una frase que, sin duda, vaticinaba lo que ha de venir. Así lo asegura Jacinto:

«Creo que es básicamente nuestra introducción al tercer acto. Prácticamente resume todo lo que creías saber en estos primeros episodios. Ahora vamos hacia un territorio completamente diferente. Ahora es un mundo diferente que vamos a presentarte y no es una nueva historia, nuevas motivaciones parta todos los distintos personajes.»

Evidentemente, no nos van a adelantar detalles de lo que pasará. Sí que dejan caer que el cambiazo de hermanas va mucho más allá del "físico". El mundo de las dos se ha desmoronado y ahora toca ver qué hacer con ello... para bien y para mal:

«Las dinámicas de poder y estructuras que hemos visto hasta ahora han sido de un modo comprometidas, lo que lleva a ambos personajes a ir a un viaje completamente diferente. Todo lo que han creído que es cierto ha sido desafiado de algún modo. Ahora la pregunta es ¿qué harán con esa información?»

