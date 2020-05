'The Blacklist': el final de la séptima temporada mezclará imagen real y animación por la crisis del coronavirus

El parón del sector audiovisual por la pandemia de coronavirus provocó que muchas series no pudieran concluir el rodaje de su actual temporada. En algunos casos, como el de 'Anatomía de Grey', se cortó por lo sano dando por finalizada la temporada, pero 'The Blacklist' ha encontrado un recurso más ingenioso para hacerlo: la animación.

Una solución sobre la marcha

El parón pilla a la serie a mitad del rodaje del episodio 19 de su séptima temporada, estando previsto que tuviera 22. Viendo que eso no iba a ser posible, han optado por convertir ese capítulo en el final de temporada, mezclando parte de lo grabado con escenas animadas aprovechando que eso era algo que se podía hacer desde casa.

En concreto, varios animadores de Londres y Atlanta han trabajado a toda velocidad para hacer esto posible, mandándose además los equipos de sonido necesarios para que los miembros del reparto, incluyendo a James Spader y Megan Boone, grabasen sus diálogos.

El resultado se verá el próximo 15 de mayo en NBC en un capítulo que promete ser histórico. No deja de ser una solución de emergencia, pero los responsables de la serie no querían dejar las cosas colgando de cara a la ya confirmada octava temporada de 'The Blacklist'.

Vía | Variety