'The Regime', el final explicado de la miniserie de HBO con Kate Winslet y qué posibilidades hay de tener temporada 2

Tan solo seis episodios y ya hemos dicho adiós a 'The Regime', la interesante miniserie de HBO protagonizada por Kate Winslet como la dictadora de un pequeño país en el centro de Europa. Un final que ha puesto patas arriba el panorama político del país pero que terminaba con una nota agradable para la protagonista. Por cierto, a partir de aquí, spoilers.

El episodio comenzaba con Elena Vernham (Kate Winslet) y Herbert Zubak (Matthias Schoenaerts) huyendo del palacio cuando los insurgentes se hacen con él. Comienza así una fuga en la que cuando todo parece estar perdido aparece un gran giro.

Caída y auge

Arrancada de la mano de los insurgentes, la lleva a una habitación de lujo con una oferta suculenta sobre la mesa: si hace un trato con el gobierno de Estados Unidos y las empresas de extracción de cobalto, podrá volver al poder.

Un giro de regreso al poder que, en palabras del creador y showrunner de 'The Regime', Will Tracy, "Ha pasado muchas veces antes" con "líderes sobreviviendo golpes de estado, depuestos de la manera más humillante y volviendo rugiendo" a lo más alto.

Una oferta que decide aceptar y, así, el epílogo del episodio nos muestra a Elena dando un discurso en el 9º día de la victoria.

"Mi conclusión pude ser que ella es alguien que, en el transcurso de la serie, se ha convencido a sí misma de que puede cambiar y ha cambiado, o al menos intenta contarse a sí misma una nueva historia. Pero al final, creo que es probablemente demasiado tarde para ella para cambiar y debido a lo difíci que será estar bajo la autoridad de alguien, sería fácil verla de nuevo en sus viejos hábitos si eso le significa su supervivencia y estar en su zona de confort, lo que es una jaula dorada. Pero quizás ella era una rara ave del paraíso alimentada para vivir en una jaula dorada y ese es su destino."

Por otro lado, la última revelación del episodio tras ese resurgir en el poder de la líder nos lleva a la cripta. Quien la ocupa es nada menos que Zubak, al que tuvo que sacrificar para poder volver al poder. Al igual que su padre, el embalsamado cadáver sirve de terapia (más positiva, eso sí), de espacio para la verdad, para la canciller. Así lo describe Tracy:

"Necesita alguien ahí abajo que de verdad la conozca. Al final, puede estar muerto, pero estas dos personas se conocen realmente. Papá ya no está y ahora, de alguna manera, está esta figura más sana para ser la voz en su cabeza, quien va a hacerle sentir gran culpa. Puede que no reconozca la culpa a nadie más. De hecho, públicamente, probablemente le diga a la gente que 'Herbert Zubak fue un mal actor en mi administración que intentó arruinarme'. Pero Elena y Herbert saben la verdad, y probablemente saldrá ahí abajo, en el mausoleo."

Algo que, probablemente, no seguiremos viendo. Y es que si bien Kate Winslet sí que deja la puerta abierta a la posibilidad de seguir explorando su personaje en más entregas, Will Tracy confirma que no tiene planes para la temporada 2, ya que su idea era simplemente explorar los tejemanejes políticos y guerra civil. A pesar de eso, reconoce que puede estar bien explorar el gobierno de Elena bajo la influencia de este gobierno en la sombra.

