'The Witcher': todo lo que sabemos de la temporada 2 de la serie de Netflix

La primera temporada de ‘The Witcher’ ha arrasado en Netflix, pero la plataforma de streaming ya había renovado la serie por una segunda temporada antes de su estreno. Los más impacientes seguro que están deseando verla ya, pero mucho me temo que todavía tendremos que esperar para ver nuevos capítulos.

En este artículo vamos a repasar todo lo que se sabe hasta ahora de la segunda temporada de ‘The Witcher’, desde cuándo está previsto que arranque el rodaje hasta la película animada que servirá de acompañamiento e introducción a un personaje clave en la vida de Geralt de Rivia.

‘The Witcher: Nightmare of the Wolf’

Vesemir

El Studio Mir, compañía detrás de la aclamada serie ‘La leyenda de Korra’, está detrás de ‘The Witcher: Nightmare of the Wolf’, una película animada en la cual el Continente sin nombre en el que habitan los personajes tendrá que hacer frente a una nueva amenaza. Además, también se sabe ya que su gran protagonista será Vesemir, un personaje que hasta ahora no ha aparecido en la serie pero cuya influencia ya se ha dejado notar al ser el mentor y figura paterna de Geralt de Rivia.

La película animada estará escrita por Beau DeMayo, uno de los guionistas de ‘The Witcher’ -firmó el tercer episodio de la primera temporada-, y Lauren Hissrich, la showrunner de la serie, estará implicada en el proceso creativo de la misma y en su momento ya dejó caer que le encantaría contar con Mark Hamill para darle vida en la serie, aunque por ahora nada se sabe al respecto.

La historia

La primera temporada finalizaba con el esperado encuentro entre Geralt y Ciri, siendo esta última la que creaba un cliffhanger al preguntarle a él quién es Yennefer. Hissrich ha aclarado que ahora los tres personajes van a habitar en la misma línea temporal, poniendo así fin a la tan criticada estructura narrativa utilizada hasta ahora.

Eso sí, Hissrich también ha dejado claro que eso no quiere decir que “los tres estén juntos y felices todo el tiempo” en una entrevista concedida a Vulture y también que se va a profundizar más en los personajes -¿flashbacks? La entrada de Vesemir en la película animada parece una pista en esa dirección-: “no estamos intentando introducir constantemente nuevos personajes, mundos y reinos todo el tiempo”.

En otra entrevista concedida a Redanian Intelligence también desveló que Ciri va a ser el centro de la historia de esta segunda temporada, algo lógico si tenemos en cuenta que su historia durante la primera temporada fue mayormente huir para salvar su vida.

Otro detalle ya conocido es que se adaptará otra de las aventuras cortas protagonizadas por Geralt en la primera novela de la saga escrita Andrzej Sapkowski será adaptada en la segunda temporada. En concreto será ‘A Grain of Truth’, en la cual Geralt se encuentra con un hombre llamado Nivellen convertido en bestia fruto de una maldición. En la versión televisiva, Geralt y Ciri se cruzarán con él durante su viaje hacia Kaer Morhen.

El rodaje

Falta poco para que las cámaras vuelven a grabar, ya que está previsto que el rodaje de la segunda temporada arranque en febrero de 2020. El de la primera arrancó en octubre de 2018 y no concluyó hasta junio de 2019. De suceder lo mismo, eso supondría que la segunda temporada no terminaría de rodarse hasta noviembre de este año.

El reparto

A falta de la confirmación oficial, se da por sentado que todos los personajes principales que llegaron con vida al final de la primera temporada volverán a aparecer. Vamos, Henry Cavill seguirá siendo Geralt, Freya Allan se mantendrá como Ciri, Anya Chalotra como Yennefer, Joey Batey como Jaskier, Mimi Ndiweni como Fringilla, etc.

Además, la muerte tampoco es garantía de que no vayamos a verlos nunca más, pues no va a volver a haber varias líneas temporales, pero todas las pistas apuntan a que los flashbacks van a hacer presencia en la serie con cierta asiduidad.

La fecha de estreno

Lauren Hissrich acompañada de los protagonistas de la serie

En una ronda de preguntas y respuestas en Reddit, Hissrich apuntó que la serie no volverá hasta 2021 y la verdad es que hay buenos motivos para esa espera mayor de lo habitual:

No tenemos aún una fecha de lanzamiento prevista para la temporada 2, pasado 2021. No queremos acelerar el proceso, no beneficia a nadie.

Si tomamos como referencia los tiempos con la primera temporada, abril de 2021 parece una fecha probable, pero quizá no sea buena fecha para Netflix y se atrase un poco más.

El tráiler

Si no ha empezado el rodaje, difícilmente vamos a tener ya tráiler. Habrá que esperar.

El futuro de la serie

Obviamente va a depender de que el público sigue interesado en la serie, pero Hissrich ya tiene planeadas hasta siete temporadas. Material para ello tiene de sobra en las novelas de Sapkowski, así que eso no debería ser problema. Quizá sí el hecho de que Netflix no suele hacer series muy largas y prefiere optar por potenciar las novedades, pero ‘The Witcher’ tiene la capacidad para convertirse en su franquicia estrella a poco que sigan mimándola.