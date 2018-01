Tráiler de la temporada 3 de 'Vis a Vis': nueva cárcel y nuevos problemas para Maca y Zulema

Parece que fuera ayer cuando en junio de 2016 despidiésemos, presumiblemente para siempre, a 'Vis a Vis', el drama carcelario ambientado en el pabellón de mujeres del Centro Penitenciario Privado Cruz del Sur. Pese a que tuvo siempre el recelo y la sombra de otras ficciones de corte similar como 'Orange is the new black', las dos temporadas que pudimos ver en Antena 3 fueron de lo mejor que se ha visto en años en la televisión española.

Así que fijaos qué alegría cuando FOX España, Atresmedia y Globomedia llegaron a un acuerdo para producir una tercera temporada que es ya inminente. Y, tras la presentación de rigor con los medios, FOX España ha lanzado ya el tráiler de la temporada 3 de 'Vis A Vis':

FOX planea estrenar la tercera temporada de 'Vis a Vis' la próxima primavera con un cambio importante: se reduce la duración de cada episodio a cincuenta minutos, que bueno... en casi cualquier otra serie lo agradecería más, pero como tengan la solidez por episodio de las temporadas anteriores se van a hacer cortos. Más aún cuando son solo ocho episodios.

En esta tercera temporada nos encontraremos a Macarena (Maggie Civantos), Rizos (Berta Vázquez), Zulema (Najwa Nimri), Saray (Alba Flores), Sole (María Isabel Díaz) y compañía siendo trasladadas a Cruz del Norte, una prisión privada del mismo conglomerado que su anterior "casa". Allí se intentarán hacer un hueco en ese ecosistema hostil dominado por Akame (Huichi Chiu), líder de la triada Tao.

Tengo unas ganas tremendas de ver esta nueva temporada de 'Vis a Vis', más aún cuando FOX ha confiado en el mismo equipo y elenco que las anteriores entregas con los añadidos de rigor. El único pero que le pondría es que la etapa anterior de la serie cerró bastante bien una etapa de la vida de las protagonistas que motivaba los entresijos y las rencillas de las presas más problemáticas de Cruz del Sur. Sin embargo por ahí quedaban ciertos flecos que, sin duda, darán algo de juego.