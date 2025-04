El último episodio de 'The Last of Us' es incluso más desgarrador cuando descubres quién canta la canción que suena al final

Han pasado dos días desde que se estrenó el nuevo episodio de 'The Last of Us', pero sigue habiendo detalles que desgranar del metraje. Y quizá recopilar alguna que otra curiosidad puede ayudarnos, aunque sea un poco, a sobrellevar un poco mejor el que ya es el capítulo más trágico de la segunda temporada. A partir de aquí habrá SPOILERS.

Resulta que el capítulo de la serie creada por Craig Mazin y Neil Druckmann termina de una forma muy violenta y dramática, pero también nos deja con un detalle que entrelaza aun más si cabe la serie con los videojuegos.

Después de que ver la violenta y traumática escena entre Abby (Kaitlyn Dever) y Joel (Pedro Pascal) que quizá sea mejor no recordar, comienza a sonar una canción. Ocurre justo después de la tragedia, cuando Ellie (Bella Ramsey), Jesse (Young Mazin) y Dina (Isabela Merced) se marchan del lugar y se llevan el cuerpo sin vida de Joel para darle sepultura.

Mientras le vemos alejarse a caballo, escuchamos una melodía y la voz de una mujer cantando una versión de la canción de Shawn James 'Through the Valley'. Una melodía folk muy significativa por varias razones.

Una melodía con mucho trasfondo

La voz es la de Ashley Johnson, la actriz que dio vida a Ellie en los videojuegos y que también interpretó a su madre en la primera temporada de 'The Last of Us'. Grabó la canción para el avance de 2016 que anunció la segunda parte del videojuego, que es a su vez el material del que parte la segunda temporada de la serie. Una decisión que sin duda sirve como broche perfecto a una montaña rusa emocional para los espectadores.

Sobre este detalle, Craig Mazin confirma en unas declaraciones recogidas por Entertainment Weekly que la grabación es una mezcla de la original que se hizo para el avance del juego y también "una versión ligeramente actualizada" que se hizo después.

"Siempre me encantó la canción", confesaba Mazin en el mismo medio. "Recuerdo ese tráiler y lo que me impactó. Además, no solo tenemos una conexión con Ashley porque creó a Ellie en el juego, sino porque también interpreta a la madre de Ellie [en la serie]. Es interesante [escucharla] en un momento como este, cuando te arrebatan a tu referente y figura paterna y al progenitor al que nunca has conocido, del que no sabes casi nada, y que además está ahí mirando".

Qué implica la participación de Ashley Johnson

Ashley Johnson en 'The Last of Us'

Tras su participación en los juegos, Mazin y Neil Druckmann le pidieron a Johnson que interpretara a Anna Williams, la madre de Ellie, en una escena de la primera entrega de la serie original de HBO.

A raíz del cameo del episodio 2, Mazin explicaba la importancia que tiene la canción. "Puedo explicar lo que dice cada verso de esa canción y contrastarlo con lo que pasa", cuenta. "Casi todo es un deseo de que algo sea cierto, pero nada lo es".

Haciendo referencia a un verso de la canción, Mazin señala que "tu arma no te salvará", añadiendo que "No matarás a todos tus enemigos cuando lleguen, y temerás a todo lo que te rodea".

También hace referencia a "las aguas tranquilas", comentando que "no te mantendrán vivo para siempre". Para él "Es como una plegaria llena de desesperanza. La hicimos añicos, pero queda cierto atisbo de esperanza al que aferrarse".

Para terminar, habla del "alma condenada" de la letra que acabará teniendo la persona que canta, tratando de quitarle peso al concepto y opinando que "tal vez esa parte tampoco sea del todo cierta".

En Espinof | ¿Quién es Eugene en 'The Last of Us'? Ponemos frente a frente al personaje del videojuego y al de la serie de HBO

En Espinof | La temporada 2 de 'The Last of Us' no es "solo" una historia de venganza, y hay que agradecérselo a Quentin Tarantino