Valar Morghulis: las 23 muertes más impactantes de 'Juego de Tronos'

El estreno de la nueva temporada de la siempre excelente 'Juego de Tronos' es, literalmente, inminente. Faltan horas para que podamos disfrutar del despliegue técnico y artístico de la serie de HBO, y de uno de sis leitmotivs que nos ha acompañado capítulo tras capítulo: las más diversas e impactantes muertes.

Es por esto que, para calentar motores y aumentar las expectativas hacia lo que se nos viene encima, os proponemos repasar las 23 muertes más impactantes que hemos visto en 'Juego de Tronos', incluyendo decapitaciones, flechazos en la caja torácica, y los más deliciosos actos de venganza.

Ned Stark

Episodio: 'Baelor' (S01E09)

Aunque Sean Bean haya declarado que su muerte favorita en pantalla, de las muchas que ha sufrido, sea la de Boromir en 'La comunidad del anillo', muchos de los fans de 'Juego de Tronos' recordamos con especial cariño la que podría calificarse como primera muerte realmente impactante de la serie. Pobre Ned, y pobre Arya, que vio la ejecución de su padre con asientos de primera.

Joffrey Baratheon

Episodio: 'The Lion and the Rose' (S04E02)

De una muerte que nos hizo llevarnos las manos a la cabeza, a una que nos invitó a sacar el cava y celebrar por todo lo alto. Porque qué mejor momento para deshacerse de uno de los personajes más odiados del show de la HBO que durante su banquete de boda. No es por parecer sádico, pero esta es una muerte lenta y dolorosa más que merecida.

Tywin Lannister

Episodio: 'The Children' (S04E10)

La huída de Tyrion de Desembarco del Rey iba a dejar un reguero de sangre digno de aplauso. Despúes de acabar con la vida de su amada Shae, la cuarta temporada de 'Juego de Tronos' acabó con el pequeño de los hermanos Lannister cometiendo un parricidio a golpe de ballesta en un lugar tan poco afortunado como el cuarto de baño. Brillante.

Robb Stark / Catelyn Stark / Talisa Stark

Episodio: 'The Rains of Castamere' (S03E09)

Va a ser muy complicado que la serie vuelva a alcanzar las cotas de intensidad, crueldad, drama y violencia que consiguió atesorar en su representación de la Boda Roja. No importa las veces que vea la escena; ver cómo apuñalan el vientre a Talisa, y cómo Catelyn es degollada después de su amargo grito de dolor continúa dejándome el corazón en un puño.

Walder Frey

Episodio: 'The Winds of Winter' (S06E10)

Lo bueno de 'Juego de Tronos' es que todo —o casi todo— lo que sucede, tiene su contrapunto. Después de ayudar a orquestar la matanza de Starks en la Boda Boja, Walder Frey se subió al, como dice la canción de Megadeth, tren de las consecuencias. Arya, aprovechando las habilidades otorgadas por el Dios de los Muchos Rostros, se cuela en la fortaleza del señor Frey y le abre un nuevo orificio por el que respirar a golpe de daga. Deliciosa venganza...

Jon Snow

Episodio: 'Mother's Mercy' (S05E10)

Muchos levantaron la ceja en un gesto de incredulidad cuando vieron como los compañeros de la Guardia de la Noche se turnaban para ir cosiendo a puñaladas al buenazo de Jon Snow bajo al grito de "for the watch". El resto, ignorando los poderes de resurrección de Melisandre, contuvimos la respiración al ver el estoicismo del Lord Comandante al recibir el acero en el abdomen y caer muerto.

Renly Baratheon

Episodio: 'The Ghost of Harrenhal' (S02E05)

La muerte de Renly —uno de mis personajes favoritos del primer tramo de la serie, todo sea dicho—, dejó claro que 'Juego de Tronos' era algo más que simple épica medieval con tintes fantásticos. Ver a Melisandre dar a luz a una criatura con aspecto de sombra que después acabaría con la vida del Baratheon fue sólo un aperitivo de toda la magia que estaba por liberarse en futuras temporadas.

Ros

Episodio: 'The Climb' (S03E06)

No sólo Tyrion parece tener afición por las ballestas en la casa Lannister. Joffrey, sádico a más no poder, decidió ejecutar a la hermosa prostituta después de que Meñíque descubriese su doble juego: no sólo trabajaba en el burdel, sino que también era una espía de Varys. ¿El resultado? La pobre Ros termino siendo utilizada como diana humana.

Shireen Baratheon

Episodio: 'The Dance of Dragons' (S05E09)

El fanatismo, el ansia de poder y la demencia arrastraron a Stannis Baratheon a realizar una acción tan terrible como la ejecución de su entrañable hija Shireen en nombre de vaya usted a saber qué. Ver a la pobre cría ser pasto de las llamas resulta aún más triste si recordamos la tierna relación que mantenía con Sir Davos. Trágico y terrorífico a partes iguales.

Myrcella Baratheon

Episodio: 'Mother's Mercy' (S05E10)

Más que por la muerte en si de Myrcella, envenenada por la cruel y retorcida Ellaria Sand con un beso en los labios de despedida, los últimos momentos de la hija de Cersei destacan por ser un momento totalmente catártico para Jaime. La pobre cría revela a su padre antes de fallecer que sabe que es fruto de la relación incestuosa, y que se alegra de que sea su progenitor. Emociones a flor de piel.

Margaery Tyrell / Loras Tyrell / Mace Tyrell / High Sparrow

Episodio: 'The Winds of Winter' (S06E10)

Cuatro muertes por el precio de una cortesía de la infame Cersei Lannister. Acumulando ira contenida a lo largo de las últimas temporadas y viendo como su familia se desmorona, Cersei no pierde ni un ápice de su frialdad e inteligencia y orquesta un plan para volar por los aires el septo de Desembarco del Rey con sus más acérrimos enemigos dentro. Adiós a Loras, Mace y, sobre todo, a la encantadora Margaery. Se la echará de menos.

Tommen Baratheon

Episodio: 'The Winds of Winter' (S06E10)

De nuevo, un claro ejemplo de la causa y efecto en 'Juego de Tronos'. Ver el septo y media ciudad destrozada, y saber que su esposa y familiares acaban de fallecer en la explosión de fuego valyrio, fue demasiado para la frágil mente de un Tommen que nunca supo adecuarse a su papel como Rey, conduciéndole a un suicidio silente y sobrecogedor.

Hodor

Episodio: 'The Door' (S06E05)

Para muchos, una despedida emotiva e inmejorable para el adorado personaje; para otros, un auténtico disparate de guión que parece firmado por el mismísimo Damon Lindelof y que hace peligrar la continuidad y lógica interna del universo creado por el señor George R.R. Martin. Independientemente de nuestra postura al respecto, no hay que negar que el juego de palabras es, cuanto menos, ingenioso.

Wun Weg Wun Dar Wun

Episodio: 'Battle of the Bastards' (S06E09)

El impresionante capítulo 'Battle of the Bastards', como todo buen noveno capítulo de cada temporada de 'Juego de Tronos' que se precie, dejó una ristra de cadáveres a sus espaldas. Una de las más tristes fue la de Wun Wun, el gigante que, pese a ser un personaje totalmente secundario, supo robar el corazón de un fandom que lloró verle atravesado por decenas de flechas y rematado por Ramsay Bolton frente a Jon.

Rickon Stark

Episodio: 'Battle of the Bastards' (S06E09)

De nuevo Ramsay engrosa la lista de muertes más recordadas con uno de sus divertidos juegos en 'Battle of the Bastards'. Una nueva oda al sadismo en la que Rickon, después de estar retenido por los Bolton, está a punto de alcanzar la libertad para ser atravesado por una flecha justo antes de ser rescatado por Jon. Al menos su muerte sirvió como detonante de una de las batallas más espectaculares de toda la serie.

Ramsay Bolton

Episodio: 'Battle of the Bastards' (S06E09)

La satisfacción de ver perecer a personajes despreciables como Walder Frey o Joffrey es totalmente incomparable a la experimentada al tener a Ramsay, un brillante villano de manual, atado a una silla y siendo devorado por sus archiconocidos perros. Que sea la nueva, madura y poderosa Sansa la ejecutora, le da al conjunto un extra de regocijo.

Ygritte

Episodio: 'The Watchers on the Wall' (S04E09)

Como muchas otras situaciones en 'Juego de Tronos', uno de los romances más tiernos y apasionados de la serie terminó con un flechazo en la caja del pecho. Para más inri, Ygritte no sólo espira después de una mirada intensa y una sonrisa de su amante, sino que espera a estar en brazos de Jon para dejarse ir.

Oberyn Martell

Episodio: 'The Mountain and the Viper' (S04E08)

Dejo para el final mi muerte favorita de toda la serie, y que tiene de protagonista a Oberyn Martell, uno de esos personajes que, con muy poco recorrido, se convirtió en uno de mis predilectos por su chulería y carisma. Lástima que su final no fuese del todo agradable, pero hay que reconocer que pocas cosas cierran tan bien una pelea como un puñetazo que arranca dientes, y una cabeza, literalmente, explotando en decenas de trozos.