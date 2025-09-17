'El verano que me enamoré', final explicado de su temporada 3. Belly se decide entre Conrad y Jeremiah en el nostálgico cierre de la serie

El final de 'El verano que me enamoré' no ha decepcionado. Nos ha dejado escenas en las calles de París y también ha habido tiempo de volver a la mítica casa de la playa en Cousins, y el último episodio ha dado pie a que los fans se embarquen en toda una montaña rusa emocional. Ha habido reencuentros, despedidas y segundas oportunidades y tanto Belly, como Conrad y el resto de personajes se han enfrentado a las decisiones que marcarán su futuro. Incluso Jeremiah ha tenido el desenlace que merecía en la adaptación de Jenny Han.

Este artículo contiene spoilers del final de 'El verano que me enamoré'

Rumbo a París

Gran parte de la emoción del final se concentra en el reencuentro entre Belly y Conrad en París. Aunque al principio es muy incómodo para ambos, poco a poco vuelven a acercarse mientras recorren la ciudad y comparten momentos muy bonitos.

La cena de cumpleaños de Belly, con la inesperada llegada de Benito, añade tensión a la noche, pero también abre la puerta a algunos momentos de sinceridad y ternura. Y el paseo junto al Sena se convierte en un gran punto de inflexión: es ahí donde, bajo la luz de la luna -y con música de Taylor Swift como telón de fondo-, los protagonistas acaban rindiéndose a lo que siempre han sentido el uno por el otro.

Sin embargo, ella sigue teniendo dudas y cuando Conrad se declara, Belly empieza a darle vueltas a si lo suyo es cuestión del destino o solo es una consecuencia del vacío que le dejó Susannah a él.

Tras una amarga despedida, parece que todo se ha terminado, pero acabamos viendo a Belly elegirle finalmente -en una emocionante escena de madrugada-, y los dos se marchan a Cousins, el mismo lugar donde comenzó todo.

Otro punto en el mapa

Al otro lado del océano, la vida también está cambiando mucho en Boston. Jeremiah ha encontrado una nueva motivación en el terreno de la cocina y, entre cena y cena y alguna que otra confesión, se enciende una chispa inesperada con Denise. Además, Steven y Taylor, logran reconciliarse tras el choque que sufrieron por la mudanza a San Francisco, y dan un paso más serio en su relación.

Al final, la última reunión en la casa de la playa funciona como un broche de oro perfecto para la serie. Entre reconciliaciones familiares, secretos que se revelan y nuevas parejas que se reconcilian, 'El verano en que me enamoré' termina con un mensaje de esperanza y dejando claro que, pese a los errores cometidos y los tropiezos, siempre hay lugar para el amor y los nuevos comienzos.

