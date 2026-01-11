'Vikingos' se ambientó en una aldea ficticia, pero hay otra forma en la que los fans pueden visitar lugares de la serie

A lo largo de seis temporadas, 'Vikingos' se movió entre la historia real y el mito vikingo. La ficción creó una serie de elementos emblemáticos entre los que se encuentra Kattegat, el asentamiento principal vikingo que también aparece en 'Vikingos: Valhalla' y que se convertía en uno de sus escenarios más reconocibles, y desde luego un destino ideal para visitarlo por los fans de la misma.

El problema es que no puedes hacerlo, o al menos no como está concebido en la pantalla. Kattegat, el pueblo vikingo noruego en el que vive Ragnar y compañía, es un lugar ficticio. La confusión llega cuando descubrimos que sí existe un Kattegat en Europa, pero se trata de un estrecho situado entre Dinamarca y Suecia que si bien sirvió de inspiración, no se parece en nada.

La segunda sorpresa llega al descubrir que para ver los entornos de la serie no hay que ir a Noruega sino a Irlanda. Michael Hirst y su equipo encontraron allí un clima y parajes idóneos para representar la vida vikinga. Kattegat fue creada a base de elaborados decorados que se combinaban con los escenarios naturales del entorno, y fue el resultado de varias localizaciones distintas.

Para visitar las principales postales que vimos en la serie, lo mejor es viajar al Condado de Wicklow, a aproximadamente una hora en coche desde Dublín y donde se encuentran la gran mayoría de parajes naturales que vemos en la serie. El lugar es característico por su montañas, su verde y sus espacios de naturaleza virgen. La actriz británica Jane Seymour llegó a bautizarlo como "El Hollywood Europeo" por haber albergado múltiples y muy dispares producciones. De la gamberra 'Oso vicioso' a la épica 'Braveheart'.

En el caso de 'Vikingos', Lough Tay es una de las postales más icónicas. El lago se sitúa en las montañas de Wicklow y está presente en planos generales de la aldea, aunque muchas de las escenas realmente se rodaron en Ashford Studios también en el condado, que cuenta con un lago artificial. Detras de Lough Tay se encuentra la montaña Luggala, que también sirvió de escenario como en la escena en la que Ragnar lleva a su hijo de viaje a la ciudad. Para escenas navales se usaron otros lagos como Lough Dan y Lake Blessington. Powerscourt Waterfall, la segunda catarata más alta de Irlanda, también ha sido una visión imponente en algún episodio.

Es a partir de la cuarta temporada donde la cosa se complica si uno quiere ir de ruta por las localizaciones, porque la producción se trasladó a otros países como Canadá o Marruecos. Un bosque al norte de Ontario sirvió de escenario durante la cuarta temporada, y el desierto del Sáhara, cerca de la ciudad oasis de Erfoud, dio vida a los territorios norteafricanos que aparecen en la quinta temporada.

