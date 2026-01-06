El piloto de 'Vikingos' nos dio una fecha que podía pasar desapercibida. En realidad tiene mucha significancia histórica

Como tantas otras grandes historias, el primer episodio de la primera temporada de 'Vikingos' daba comienzo con un rótulo: "Báltico Oriental, 793 d.C." Ese texto escueto es lo único que leíamos antes de meternos de lleno en una escena de acción, con Ragnar y su hermano combatiendo contra guerreros de alguna tribu báltica antes de volver a casa e introducirnos en los tejemanejes dramáticos del argumento.

Esa primera fecha es una puesta al día suficientente para cualquier espectador no iniciado de dónde estamos aproximadamente en la historia, pero para expertos en lo nórdico, seguramente fue un momento de DiCaprio señalando a la pantalla. 793 después de Cristo no es solo un marco orientativo, es el año exacto en el que muchos historiadores coinciden en que nació la era vikinga. Por lo que el episodio no solo nos lleva al comienzo de la historia de Ragnar, sino de la era histórica en que se enmarca.

Hay que decir "muchos historiadores" y no "todos" porque como todo en la historia antigua, no se puede hablar de absolutos. La historia vikinga es notoriamente difícil de acotar porque tiene un enfoque limitado anglocéntrico, con actividad nórdica precedida a esa fecha y posterior a la Conquista normanda de 1066 que da fin a su historia.

¿Por qué se elige esa fecha, entonces? Fue cuando ocurrió la primera incursión vikinga en Inglaterra. El 8 de junio de 793 guerreros vikingos saquearon el monasterio de Lindisfarne, se llevaron sus riquezas y se llevaron a algunos monjes como esclavos. Estos eventos aparecen ficcionalizados de hecho en el segundo episodio de la serie.

La historiadora Eleanor Barraclough explicaba en un podcast que el saqueo de Lindisfarne no fue tanto el principio real de la historia vikinga sino el último ejemplo de una tendencia cada vez más frecuente en aquel momento. Al mismo tiempo, defendía la existencia de esa fecha como concepción general del principio de la era. "Tenemos que tener fechas en las que poder anclarnos. Pero al mismo tiempo, tenemos que ser conscientes de que esas fechas son imperfectas y no reflejan necesariamente la realidad sobre el terreno."

Esa dificultad para definir el periodo histórico es la razón por la que la serie tiene este momento en la cronología correcta y, en realidad, no mucho más. Los guiones de Hirst están tan basados en documentación histórica como en mitos vikingos que no se sostienen bajo un escrutinio severo, además de importantes licencias dramáticas como el tratamiento del vestuario y las armas.

