Mediaset toma medidas por el coronavirus: no habrá público en 'El programa Ana Rosa, 'Sálvame' y sus otros programas

Con la situación de alerta por el Coronavirus desplegada sobre todo en Madrid, tarde o temprando esta medida iba a verse tomada: Mediaset ha decidido prescindir del público de los programas tanto de Telecinco como de Cuatro.

O lo que es lo mismo, programas de Telecinco como 'Sálvame', 'El programa de Ana Rosa' o 'Todo es mentira' en Cuatro ya han empezado a emitir en directo sin público en el estudio como medida preventiva. Algo que, se espera, se aplique también a los programas que se graben con público.

Una medida que viene, además, poco después de que viésemos medidas parecidas en la radio (la cadena SER, por ejemplo con 'La Vida Moderna') y que en EEUU se decidiese que la grabación de programas con tanta solera como 'Jeopardy!' y 'The Wheel of the Fortune' se harían también sin público.

No solo eso sino que las cadenas de cable como AMC y A+E están cancelando sus upfronts planificados para los próximos días. Ambas cadenas de cable han anunciado que se reunirán individualmente con los anunciantes. Quibi también ha cancelado su fiesta de lanzamiento.

Volviendo a España, se espera que tanto Atresmedia como RTVE tomen medidas de prevención similares. De momento 'El Chiringuito' ya se ha emitido sin público, y los concursos de Antena 3 son grabados, por lo que de anunciarse esta misma medida tardaremos en conocerlos. De momento, están extremando las medidas en torno a la salud