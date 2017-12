Angustioso tráiler de 'The Open House': la nueva apuesta por el cine de terror de Netflix

Netflix no se rinde y va a aseguir apostando con fuerza por el séptimo arte en 2018. El objetivo es primero mejorar la imagen global de sus películas y segundo empezar a competir de tú a tú con los títulos que llegan a las salas -con 'Bright' ya han dado un gran paso en esa dirección-. Allí el cine de terror suele tener una gran rentabilidad y la compañía está teniendo eso muy en cuenta. Hoy os traemos un ejemplo de ello con el tráiler de 'The Open House'.

La premisa de 'The Open House' es bastante sencilla: tras una tragedia personal, una mujer y su hijo adolescente se mudan a la casa de vacaciones de un familiar. Eso sí, su nuevo hogar está a la venta, así que cada domingo han de irse para que puedan verla posibles compradores, pero todo se complica cuando uno de ellos decide asentarse allí sin avisar a nadie. No suena especialmente estimulante, pero el tráiler sí que logra transmitir una sensación de angustia que es más que suficiente para que una cinta de estas características funcione.

Uno de los grandes ganchos de la película es que cuenta en su reparto con Dylan Minnette, uno de los protagonistas de 'Por trece razones' ('13 Reasons Why') y que ya demostró su solvencia en el cine de terror con la notable 'No respires' ('Don't Breathe'). A su lado veremos a las menos conocidos Piercey Dalton -'The Orchad'- y Sharif Atkins -'Urgencias' ('ER')-.

Por su parte, el dúo formado por Matt Angel y Suzanne Coote escriba y dirige la película, siendo el debut de ambos en la gran pantalla. La otra buena noticia que tengo para vosotros es que Netflix tiende a lanzar los avances de sus películas poco antes de su estreno y en esta ocasión solamente tendremos que esperar hasta 19 de enero para poder verla.