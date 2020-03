'La casa de papel': el tenso tráiler de la parte 4 de la serie de Netflix nos invita a prepararnos para el caos

Madre mía la que se nos viene encima en la próxima parte de 'La Casa de Papel'. Netflix acaba de desvelar el tráiler oficial de la temporada 4 de la serie española y las cosas entre nuestros ladrones favoritos pintan malamente.

Y es que, recordemos cómo terminamos el año pasado: Lisboa dada por muerta, el profesor sin saber qué hacer con la situación, Nairobi está malherida... se dan pistas de motín a bordo y la tensión que desprende el tráiler traspasa la pantalla.

Recordemos que 'La casa de papel' regresa en poco menos de un mes: el 3 de abril. Unos nuevos episodios protagonizados por Álvaro Morte, Úrsula Corberó, Pedro Alonso, Alba Flores, Itziar Ituño, Miguel Herrán, Esther Acebo, Jaime Lorento, Najwa Nimri y un largo etcétera siguiendo el guion de Álex Pina y compañía.

Y, a ver qué tal sale este final de este atraco. Espero, la verdad, que aun siendo una de las series más vistas en Netflix desde la plataforma no decidan estirar el chicle hasta que se rompa. De hecho me preocupa ya que vaya a haber parte 5. De momento, seguramente disfrutaré de estos nuevos episodios porque otra cosa no pero pintar, pinta bien