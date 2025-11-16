El director de la película más épica de los últimos años presenta el impresionante tráiler de su nueva aventura de ciencia ficción

Hace tres años nos llevamos todos una tremenda sorpresa con el estreno de 'RRR', una película que rebosaba épica y cuyo impacto mundial fue tal que incluso logró hacerse con el Óscar a la mejor canción. Su máximo responsable S.S. Rajamouli llevaba ya un tiempo dando a entender que su siguiente trabajo era aún más ambicioso y ahora acaba de confirmarlo con el lanzamiento de su primer e impresionante tráiler.

"Mucho más sublime de lo que imaginas"

Rajamouli ha apostado en 'Varanasi' por ofrecer una historia casi inabarcable que va desde la actualidad hasta nuestros días. Una aventura épica de ciencia ficción basada en temas culturales indios pero con una estructura y un tono más cercano al cine de aventuras clásico. Para ello ha contado con un presupuesto estimado de 120 millones de dólares, el más elevado de la historia de su país.

Por ahora, Rajamouli no ha querido dar demasiados detalles, pero sí ha confirmado que su trío protagonista está formado por Mahesh Babu, Prithviraj Sukumaran y Priyanka Chopra ('Citadel'), con el primero ocupándose de un doble personaje.

Durante una presentación en la ciudad india de Hyderabad, Rajamouli destacó en declaraciones recogidas por Variety que "rodamos durante 60 días. La investigación estaba completa. Cada día fue un reto. Cada episodio tenía subepisodios, y cada subepisodio requería nuevas ideas: nueva planificación, nuevos desafíos. Superando todo eso, creo que esta será una de las secuencias más memorables de mis películas. Y sin duda también de las películas de Mahesh; será la más memorable. Será mucho más bella de lo que imaginas. Mucho más sublime de lo que imaginas".

Tal es la ambición de 'Varanasi' que requiere un trabajo de postproducción especialmente intenso. Por ello todavía no tiene una fecha de estreno oficial, pero sus responsables esperan poder lanzarla en cines en verano de 2027.

