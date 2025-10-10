'Juego de Tronos' lanza el primer y sorprendente tráiler de su nueva serie. Ya tenemos fecha de estreno y será un punto y aparte en la historia de la saga

Desde el mismo momento en el que 'Juego de Tronos' llegó a su final en HBO Max, allá por 2019, HBO ya anunció que estaba preparando todo tipo de spin-offs, a mansalva, a lo loco. Eso sí, el único que acabamos viendo fue 'La casa del dragón', después de que otros pilotos no dieran la talla o no llegaran a fructiferar. Sin embargo, ahora por fin tenemos el primer tráiler de la tercera serie basada en el universo de George RR Martin: 'El caballero de los Siete Reinos'. En lo que esperamos al sexto libro de la saga, volver a Poniente, aunque sea de visita rápida, siempre se agradece.

Juego de spin-offs

'El caballero de los Siete Reinos' está basado, realmente, en tres pequeñas novelas de Martin que transcurren un siglo antes de 'Juego de Tronos' y que siguen a Duncan el Alto y su pequeño escudero, Egg (que tiene más importancia de la que parece, pero no quiero entrar en spoilers). Serán tan solo seis episodios de media hora cada uno y en HBO confían en que creen cierto hype para la temporada 3 de 'La casa del dragón' y resucite un poco una franquicia que se ha quedado dormida.

La serie se estrenará el 18 de enero, para empezar 2026 por todo lo alto, y su tráiler ya nos prepara para un cambio de estilo absoluto respecto a las otras dos series: no abandona la épica, pero busca mucho más la comedia al centrarse en dos perdedores de Poniente. Es, como poco, agradable y sorprendente, pero habrá que ver cómo lo reciben unos fans a los que, en ocasiones, les gusta estar un poco anquilosados de más en el pasado.

Las tres novelas originales de 'Los cuentos de Dunk y Egg' se publicaron entre 1998 y 2010, y entre todas suman algo más de 400 páginas. Martin ha hablado constantemente de su deseo por hacer una cuarta entrega, pero, como el siguiente libro de 'Canción de hielo y fuego', muchos creen que no va a llegar jamás. No se les puede culpar, desde luego: al fin y al cabo, llevamos desde 2018 (cuando lanzó 'Fuego y sangre') sin más noticias sobre la saga literaria. Bueno, siempre nos quedará la televisión, supongo.

En Espinof | Hace 9 años, esta escena emocionó a millones de espectadores. Es una de las batallas más épicas jamás filmadas que pertenece a una serie fantástica

En Espinof | Las mejores películas de 2025