'Our Flag Means Death': HBO Max desvela el tráiler y la fecha de estreno de la comedia de piratas de Taika Waititi

Llevábamos un tiempo desde que se anunció el proyecto, concretamente en otoño de 2020, y ya podemos ver un primer y estupendo tráiler de 'Our Flag Means Death', la nueva comedia televisiva de Taika Waititi. HBO Max estrenará la serie el próximo mes de marzo.

La serie está inspirada en la historia real de Stede Bonnet, un aristócrata, interpretado por Rhys Darby, que decide abandonar su vida noble para convertirse en un pirata, llegando a aliarse con el mismísimo Barbanegra, a quien da vida Waititi.

El reparto se completa con la presencia de Kristian Nairn, Nathan Foad, Samson Kayo, Rory Kinnear, Con O'Neill, Vico Ortiz, Ewen Bremner, David Fane, Joel Fry, Guz Khan y Matthew Maher.

Si bien el cineasta neozelandés tiene labores de producción ejecutiva y de dirigir el primer episodio, no se encarga de la creación de la serie, que queda en manos de David Jenkins ('People of Earth'). Igualmente, Waititi no para con sus proyectos ya que el pasado verano vimos 'Reservation Dogs' y próximamente 'Thor: Love & Thunder' y 'El Incal'