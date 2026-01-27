Pedro Almodóvar vuelve a sus raíces con el fabuloso nuevo tráiler de 'Amarga Navidad'. Habrá que ver si es suficiente para volver a ganar la confianza de su público

No fuimos pocos los que pensamos que después de 'La habitación de al lado', Pedro Almodóvar iba a pasar el resto de su vida creativa probando distintos registros en el extranjero. Sin embargo, solo dos años después de la película con Julianne Moore y Tilda Swinton nos sorprende con 'Amarga Navidad', que, a tenor de su tráiler, nos ofrecerá un juego de realidad, ficción, secretos y mentiras. Quedan menos de dos meses para su estreno, el 20 de marzo, y por fin podemos ver algo más de ella. Ya era hora.

Amarga en tiempos revueltos

A sus 76 años, Almodóvar no tiene ninguna intención de retirarse, y se ha juntado en esta nueva película con lo más granado del star system hispano: Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Quim Gutiérrez, Patrick Criado, Victoria Luengo, Milena Smit y, por lo que vemos en este avance, la incomparable Carmen Machi. A ver quién le dice que no.

Aunque el tráiler no desvela nada de la trama, sí sabemos que trata sobre una mujer cuya madre muere en diciembre y se niega a pasar el duelo, metiéndose de lleno en el trabajo, hasta que una crisis le hace ir a Lanzarote con una amiga, mientras su pareja se queda en Madrid. Además de mostrar estas historias, también conoceremos a Raúl, un director y guionista de cine, que ayudará a remezclar realidad y ficción. Dicho de otra manera: hasta que no la veamos, no sabremos del todo qué nos quiere contar esta vez.

Dicho sea de paso: después de que 'Madres paralelas' y 'La habitación de al lado' pincharan un poco en cuanto a las expectativas, parece que tenemos de nuevo al Almodóvar de 'Dolor y gloria', incluido el juego de ficciones marca de la casa. Habrá que ver si 'Amarga Navidad' consigue el mismo éxito que aquella. De momento, tiene los mimbres, y eso siempre es buena señal.

