El primer tráiler de 'The New Pope' da la bienvenida a John Malkovich al Vaticano en la serie de HBO

Tras 'The Young Pope' llega la serie secuela (o segunda temporada, depende de cómo la consideremos) de la joya creada por Paolo Sorrentino. Así, HBO y Mediapro han lanzado el primer teaser tráiler de 'The New Pope', que llegará a nuestras pantallas próximamente.

La fecha concreta no la sabemos, pero la serie será presentada en el marco del Festival de Venecia este mismo fin de semana. 'The New Pope' constará de nueve episodios, todos ellos dirigidos por Sorrentino y escritos por él junto a Umberto Contarello y Stefano Bises.

El papa en bañador

Jugando con el misterio, el teaser nos muestra el despampanante paseo de Pio XIII (Jude Law) en bañador mientras que la curia vaticana recibe aplaudiendo al, presumimos, recién nombrado nuevo papa, interpretado por John Malkovich.

En el reparto de esta nueva serie tendremos a Javier Cámara, Silvio Orlando, Cécile de France, Ludivine Sagnier y Maurizio Lombardi junto a nuevas incorporaciones como Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Yuliya Snigir y Massimo Ghini.

Reconozco que tengo muchísimas ganas de ver esta secuela de 'The Young Pope' ya que la original me pareció una gran exploración, delicada e incluso fascinante del Vaticano.