'Puñales por la espalda 3' apuesta por el terror gótico: Netflix acaba de lanzar el inquietante tráiler de 'De entre los muertos'

El detective Benoit Blanc vuelve a la acción en 'Puñales por la espalda: De entre los muertos', la tercera entrega de la exitosa saga creada por Rian Johnson. Netflix ya ha lanzado el esperado tráiler del filme, que tendrá un estreno limitado en salas el 28 de noviembre, antes de llegar al catálogo de la plataforma el próximo 12 de diciembre.

Un nuevo caso imposible

En esta ocasión, el personaje interpretado por Daniel Craig se enfrenta a su investigación más peligrosa hasta la fecha. La historia arranca con un asesinato repentino y aparentemente imposible que sacude a toda una comunidad. Sin pistas claras ni sospechosos, la jefa de policía local Geraldine Scott (Mila Kunis) decide unir fuerzas con Blanc para desentrañar un misterio que desafía toda lógica.

A ellos se suman Josh O'Connor como el sacerdote Jud Duplenticy, Josh Brolin como el monseñor Jefferson Wicks y un reparto coral que incluye a Glenn Close, Thomas Haden Church, Kerry Washington, Daryl McCormack, Jeremy Renner, Cailee Spaeny y Andrew Scott.

