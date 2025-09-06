Es la serie de ciencia ficción es lo más esperado de los creadores de 'La casa de papel', llega en menos de 2 semanas a Netflix y aquí está su tráiler

Aunque con desigual suerte, hay que reconocer que todavía la huella de 'La casa de papel' sigue siendo tan grande que seguimos estando muy pendientes de cada nuevo proyecto que salga de la pluma de Álex Pina y Esther Martínez Lobato. Y lo próximo llega en tan solo dos semanas y tiene una pinta de ser uno de los bombazos de ciencia ficción española de este 2025.

Estoy hablando de 'El refugio atómico', serie que estrenará Netflix el 19 de septiembre y cuyo tráiler final nos ha sumergido de lleno en una trama de privilegiados y rivalidades entre clanes familiares en un contexto de III Guerra Mundial y un búnker gigantesco de lujo.

Miren Ibarguren, Joaquín Furriel, Natalia Verbeke, Carlos Santos, Montse Guallar, Pau Simón, Alicia Falcó, Agustina Bisio, y Álex Villazán, entre otros, componen el reparto principal de esta serie, que promete ser un cóctel explosivo sin duda Pina y Martínez Lobato le sacarán el jugo suficiente como para tenernos enganchados a los ocho episodios que la componen.

La fórmula del éxito

Habrá que ver si la dupla creadora logra, por fin, replicar un poco del fenómeno que fue 'La casa de papel' con 'El refugio atómico', ya que hasta ahora no han tenido demasiada suerte. Y eso que tanto 'Sky Rojo' como 'Berlín' eran altamente entretenidas.

Junto a Pina y Martínez Lobato, el guion cuenta con la firma de David Barrocal, David Oliva, Lorena G. Maldonado y Humberto Ortega. En la dirección se encuentran Jesús Colmenar, Barrocal y Jose Manuel Cravioto.

