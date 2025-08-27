HOY SE HABLA DE

'Silent Hill' vuelve a los cines con un terrorífico primer teaser después de 13 años sin saber nada de la franquicia

El director de la película original vuelve por fin a 'Silent Hill'... ¡Casi 20 años después de hacerla!

Konami quiere resucitar, como sea, 'Silent Hill'. Después de más de una década sin videojuegos (desde el mediocre 'Downpour'), ahora la empresa se ha puesto manos a la obra no solo gracias al estupendo remake de 'Silent Hill 2' y el futuro 'Silent Hill f', sino con la tercera entrega de su saga cinematográfica, que llevaba olvidada desde 2012. Y francamente, ya iba siendo hora de volver para ver si sigue sin despejar la niebla.

Hay motivos para creer en 'Return to Silent Hill', empezando por el retorno del director de la primera entrega, Christophe Gans, que vuelve casi veinte años después a la franquicia con una historia que adaptará de manera fiel 'Silent Hill 2'. Y si habéis jugado, ya sabéis lo que eso significa: Pyramid Head estará persiguiendo a Jeremy Irvine, su protagonista, constantemente.

Además, según se sabe, la película ha tomado mucho de 'P.T.', la fantástica demo jugable del juego cancelado 'Silent Hills'. Habrá que ver si Gans tiene la misma mano que Hideo Kojima y Guillermo del Toro para el terror, pero el hecho de que lo tenga entre sus referentes es una buenísima noticia. No es el único detalle gamer con el que conquistar a los fans de las consolas, porque Akira Yamaoka, el compositor oficial de la saga, también hace la banda sonora de este retorno,

De momento, todo lo que sabemos de 'Return to Silent Hill' es que se estrenará el 23 de enero de 2026 (dos años después de su rodaje), y probablemente Konami está cruzando los dedos para que este relanzamiento de la marca sea potente de verdad y sus fuegos artificiales no se queden en simples petardos. Por si acaso, id escondiéndoos entre la niebla: uno nunca sabe cuándo va a volver a ver a Pyramid Head...

