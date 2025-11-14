Sydney Sweeney necesita recuperarse de su último fracaso en taquilla, y su apuesta es un thriller con Amanda Seyfried y el director de 'Cazafantasmas' (la buena)

Está claro que no está siendo un buen año para Sydney Sweeney. Después de poner patas arriba medio mundo con su polémica campaña para American Eagle, la actriz se ha enfrentado al que, muy probablemente, sea uno de los grandes fracasos de su trayectoria interpretativa: el pobre lanzamiento de 'Christy', uno de los 9 peores estrenos de todos los tiempos para una cinta lanzada en más de 2 000 salas en Estados Unidos.

Sydney contraataca

Pero un debut valorado en 1,3 millones de dólares no quiere decir que la que bien podría ser la actual "Novia de América" no vaya a remontar el vuelo, y este mismo 2025 tiene una oportunidad de oro gracias a 'La asistenta', un thriller psicológico dirigido por Paul Feig —el responsable de la 'Cazafantasmas' buena— cuyo tráiler tiene una pinta de lo más jugosa.

En lo que respecta a su trama, el largometraje, basado en la novela superventas de Freida McFadden, promete un festival de giros imposibles entre amas de casa con oscuros secretos, juegos psicosexuales y mansiones que ocultan secretos en cada rincón. Su sinopsis oficial reza tal que así:

"Intentando escapar de su pasado, Millie acepta un trabajo como asistenta interna para la adinerada Nina y Andrew Winchester. Pero lo que empieza como el trabajo de sus sueños se desmorona rápidamente en algo mucho más peligroso: un juego sexy y seductor de secretos, escándalos y poder. Tras las puertas cerradas de los Winchester se esconde un mundo de giros impactantes que te mantendrán con la duda hasta el mismísimo final".

Cabe destacar que Sweeney no solo no estará sola, como es evidente, sino que compartirá pantalla con una estrella de la talla de Amanda Seyfried. Junto a ellas, Brandon Sklenar, Michele Morrone y Elizabeth Perkins cierran la primera línea de un reparto que promete cargar sobre sus hombros buena parte del peso de una función que parece gritar "eat the rich" a los cuatro vientos. Espero no equivocarme, porque podría redondear una de las últimas sorpresas de lo que queda de curso.

'La asistenta' llegará a estados unidos bajo el título de 'The Housemaid' el próximo 19 de diciembre. En salas españoles la tendremos disponible justo para dar la bienvenida al año nuevo en el mismito 1 de enero de 2026. Podría ser peor.

