Tráiler de 'Truth or Dare': la nueva película de terror de Blumhouse nos presenta un juego mortal

Blumhouse se ha convertido en el gran referente del cine de terror norteamericano de los últimos años. En su haber hay títulos como 'Déjame salir' ('Get Out'), 'Feliz día de tu muerte' ('Happy Death Day'), 'Paranormal Activity', 'Sinister' o 'La noche de las bestias: The Purge'. Producciones de coste reducido que en no pocas ocasiones acaban arrasando en taquilla. Su nueva apuesta es 'Truth or Dare', de la cual ya podemos ver su tráiler.

'Truth or Dare' nos contará la historia de una joven que es engañada durante unas vacaciones en México para participar en una singular versión del juego verdad o atrevimiento. Pronto descubre que lo que parece una simpática ocurrencia oculta un terrible secreto detrás que impedirá que el juego termine y seguirá a todos los participantes hasta que uno por uno van perdiendo la vida.

Como es habitual, Blumhouse no ha fichado a ninguna gran estrella para encabezar su reparto, pero sí que ha hecho mano de dos actores que serán muy conocidos para algunos amantes de la pequeña pantalla: Lucy Hale, una de las 'Pequeñas mentirosas' ('Pretty Little Liars'), y Tyler Posey, el protagonista de la adaptación televisiva de 'Teen Wolf'.

Por su parte, Jeff Wadlow -'Kick Ass 2: Con un par'- es el encargado de poner en imágenes el guion escrito por él mismo junto a Jillian Jacobs, Michael Reisz y Christopher Roach. El próximo 4 de mayo podremos comprobar el resultado, ya que su estreno en España tendrá lugar apenas una semana después de su desembarco en los cines de Estados Unidos.