Tráiler de 'Free Guy': Ryan Reynolds se divierte en una comedia de acción entre 'El show de Truman' y 'Fortnite'

¿Te imaginas descubrir que estabas viviendo en un videojuego? Esa es la premisa de 'Free Guy', la nueva comedia de aventuras protagonizada por Ryan Reynolds. La parte más original es que en lugar de ser el héroe o uno de los personajes principales del videojuego, en realidad es un mediocre y gris personaje de relleno.

Un mundo nuevo

Esta historia, que además de la citada película de Peter Weir podría recordar tanto a 'Más extraño que la ficción' como a 'La LEGO película' (ambas con Will Ferrell), se apoya en el carisma de Reynolds y en el ambiente de videojuego que nos recuerda vagamente a la olvidada y entretenida locura de 'Gamer', de los creadores de las dos películas de 'Crank'.

La estrella de 'Deadpool', en la cima de la gamberrada superheróica durante los últimos años, ser verá estupendamente rodeado por Jodie Comer, Joe Keery, Channing Tatum y Taika Waititi, que parece tener un plan personal para conquistar el mundo a través de su buen ojo para los proyectos propios y ajenos.

"No he estado tan metido y comprometido en algo desde 'Deadpool'", afirma Reynolds sobre la película. "Creo que vivimos unos tiempos realmente extraños en este momento. Pones las noticias y la historia principal es el fin del mundo. Sentí empatía con el personaje, porque a veces podemos sentirnos como un personaje de fondo, de relleno. El mundo está en bucle y no tenemos control sobre lo que está sucediendo".

'Free Guy', una de las grandes apuestas para arrasar durante la próxima temporada de blockbusters, llegará a las salas de cine de todo el mundo durante el verano de 2020.